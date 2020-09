El Galaxy S21 Plus tendrá una potente batería: reporte

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Ya se conoce la supuesta capacidad de batería que tendrá el Galaxy S21 Plus, un teléfono para sustituir al Galaxy S20 Plus.

De acuerdo con el sitio especializado SamMobile, la batería en el nuevo teléfono será de 4,800mAh, una mejora de la capacidad de 4,500mAh que tiene el S20 Plus. El aumento de batería es natural, considerando que con cada generación se agregan nuevos componentes que pueden ser demandantes de energía.

Samsung no ha dado comentarios sobre el lanzamiento de nuevos celulares.

La firma surcoreana, líder en venta de celulares a nivel mundial, suele anunciar su nueva serie gama alta Galaxy S en febrero de cada año. Por ahora no hay reportes o rumores de un posible retraso a causa del coronavirus como sí ha pasado con otras empresas.

Por ahora, como dice SamMobile, no hay mucha información sobre las características o novedades que tendrá la serie Galaxy S21, incluyendo al S21 Plus mencionado en este reporte. SamMobile cree que el S21 Plus, así como sus posibles hermanos de lanzamiento, el Galaxy S20 y el Galaxy S21 Ultra, serán los primeros en usar el procesador Exynos 1000 de Samsung.

