Noticias de la semana: El Galaxy S20 está a la vuelta de la esquina

El coronavirus, un virus similar al SARS que apareció a fin de 2019 en la provincia de Wuhan, en China, está causando estragos por todo el mundo y la industria de la tecnología no se ha escapado de las consecuencias.

Esta semana, el gigante surcoreano LG anunció que no participará en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC), en Barcelona a fines de mes, para evitar el posible contagio —a pesar que no hay indicios de la presencia de la enfermedad en Cataluña. Pocas horas después, Ericsson anunció lo mismo. Otras empresas, como ZTE, han reducido su presencia en la feria de tecnología. Los organizadores de MWC ya han comunicado las medidas que piensan tomar para evitar contagios, pero por lo pronto no se piensa cancelar el evento.

Reproduciendo: Mira esto: MWC siente los efectos del coronavirus y nos preparamos...

También esta semana pudimos conocer los rediseños de dos de las apps de mapas más importantes: Google Maps a Apple Maps. En el caso de Google, también celebró 15 años del lanzamiento de su popular app de mapas. (Aquí puedes conocer los cambios a Apple Maps, y aquí los cambios a Google Maps).

Por último, esta semana hablamos de la próxima llegada de los Galaxy S20, que Samsung presentará en la ciudad de San Francisco el 11 de febrero. Entre las novedades esperamos el llamado Z Flip, el segundo teléfono plegable de la empresa que llegará para competir de frente con el recién lanzado Motorola Razr de 2020, un homenaje al teléfono de principios de los 2000, pero que también ofrece una pantalla plegable pero que, con base en los rumores, ofrece especificaciones inferiores a las que tendría el Z Flip.

CNET en Español estará en vivo y en directo en la presentación de Samsung en San Francisco. No olvides acompañarnos.

Y recuerda que toda esta información y mucho más la encuentras en CNET.com/es.