Galaxy S11, Galaxy S11 Plus: ¿Qué esperamos de los Samsung de 2020?

Angela Lang/CNET

Se espera que Samsung presente los Galaxy S11 a principios de 2020 y que estos vengan en múltiples versiones e incorporen varias novedades, incluyendo cambios en el diseño, nuevas especificaciones y funciones.

Claro que también espero que los Galaxy S11 conserven muchas de las funciones de sus predecesores, incluyendo la carga inalámbrica, la carga inalámbrica reversible, su resistencia al agua con la certificación IP68 y, posiblemente, la versión sucesora de One UI 2 (basada en Android 10).

Sin más, te presento a continuación las principales novedades que espero traigan los próximos teléfonos insignia de Samsung.

Novedades y características del Galaxy S11

Adiós al puerto de audífonos

Con la eliminación del puerto de audífonos en el Samsung Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus me sorprendería realmente si la empresa no hace lo mismo con sus Galaxy S11, pues históricamente hemos visto que las grandes novedades y/o cambios de la serie Note llegan a la línea Galaxy y viceversa.

Carga rápida, más rápida

Teniendo en cuenta lo dicho de la evolución que sucede generalmente entre las dos series, espero que al menos el Galaxy S11 Plus –si no es que todos– tenga una carga rápida más avanzada. Puede ser que esta carga rápida sea la misma de 25 vatios (25W) del Galaxy Note 10 o incluso la de 45 vatios (45W) como lo hizo el Galaxy Note 10 Plus.

No todas las versiones ofrecerían ranura MicroSD

El Galaxy S10 5G y el Galaxy Note 10 han sido de los pocos teléfonos de Samsung que no han contado con una ranura para tarjeta microSD, la cual permite expandir el almacenamiento en cualquier momento.

Con esto, espero que mínimo una versión de los Galaxy S11 no cuente con este componente.

Más versiones 5G

5G está avanzando a paso de tortuga en Estados Unidos (y a pasos de bebé en otras partes del mundo), pero al tratarse de la siguiente generación de comunicación celular, es necesario que no solo los operadores apuesten por ella, sino también los fabricantes. Inclusive, es posible que los operadores en Estados Unidos ejerzan cierta presión sobre los fabricantes para que lancen más celulares 5G en 2020.

Dicho esto, ya no esperaría ver un Galaxy S11 5G, sino que simplemente podrían ser versiones 5G de los dispositivos regulares.

Nuevo procesador: Snapdragon 865 o Exynos 9830/Exynos 990

Como ya es costumbre, esperamos que el Galaxy S11 traiga un nuevo procesador y es muy probable que podría ser el celular que lo estrene. Yo, en lo particular, espero que Samsung siga apostando por dos procesadores que le permitan adaptarse mejor a diferentes mercados y ofrecer la mejor experiencia posible.

Es posible que los procesadores de los Galaxy S11 sean el Snapdragon 865 y Exynos 9830 o Exynos 990.

Estos celulares no solo ofrecerían mejor rendimiento general y seguramente también más capacidad de procesamiento para inteligencia artificial, sino también se daría paso a mejoras importantes en las pantallas (más sobre esto abajo).

Mejor lector de huellas

Creo que Samsung seguirá apostando por un lector de huellas ultrasónico en los Galaxy S11, pero espero que incorpore un nuevo sensor que ofrezca mejoras para que, junto con el nuevo procesador, el reconocimiento sea más rápido.

Asimismo, espero que el sensor integrado sea un poco más grande del que encontramos en los Galaxy S10 y Galaxy Note 10, algo que debería ayudar con toda la precisión y experiencia de detección.

Mejores cámaras: Nuevo sensor con más resolución, zoom óptico superior y ToF

No tengo muy claro cuál podría ser exactamente la apuesta de Samsung en cuanto a las cámaras, porque hay muchas posibilidades, pero la empresa ya presentó cámaras con 64 megapixeles y hasta con 108 megapixeles.

Es por esto que espero que los Samsung Galaxy S11 tengan alguno de estos sensores que ofrecerían más detalles y otros beneficios fotográficos. No creo que esto signifique que Samsung permitirá hacer fotos de 64 o 108 megapixeles, sino que a lo mejor implementaría la combinación de pixeles para ofrecer fotos de menor resolución pero logrando capturar más detalles en condiciones difíciles.

Se ha rumorado también que veremos un mejor zoom óptico en los Galaxy S11, así que espero tengan como mínimo zoom óptico 5X como el que ya tiene el Huawei P30 Pro y el Oppo Reno 10x Zoom.

Otra novedad que me gustaría ver, al menos en un Galaxy S11 Plus, es un sensor de Tiempo de vuelo (ToF) como lo hizo el Galaxy Note 10 Plus, el cual permite detectar mejor el espacio y profundidad de objetos –aunque en el Note 10 Plus su uso ha sido demasiado limitado.

Pantalla con mejor tasa de actualización

Gracias a los nuevos procesadores y a los avances que hemos visto en tecnología en pantallas, esperaría que las pantallas de los Galaxy S11 tengan una tasa de actualización superior a la de sus predecesores.

No tengo claro si esto significaría que serían pantallas OLED con tasas de actualización de 90Hz como la del OnePlus 7 Pro y el OnePlus 7T, o si en el mejor de los casos sería una de 120Hz como en el Asus ROG Phone 2, pero si tuviera que adivinar en este momento pensaría que será de 90Hz, porque es más una transición y no un cambio drástico. Aún así, esto ayudaría a que navegar por la interfaz y consumir contenido sea más fluido que antes.

Aún faltan meses para que Samsung presente estos celulares y ni siquiera la empresa ha confirmado su fecha de lanzamiento, pero con los rumores y filtraciones ya disponibles, es posible imaginar un poco lo que veremos en estos celulares.