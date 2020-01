Juan Garzón / CNET

El Samsung Galaxy S11 llegará seguramente en 2020 como la evolución del Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10E y Galaxy S10 5G que se han robado gran parte de la atracción del mercado en los últimos meses.

A pesar de que estos celulares llegaron hace apenas unos meses y faltan muchos más para que se lancen los Galaxy S11 o Galaxy S20, ya hay algunos rumores relacionados a los celulares Samsung de 2020. Aquí recopilamos los principales rumores y lo que se espera en este momento de estos celulares.

Nombre: ¿Galaxy S11, Galaxy S20 o Galaxy One?

La directora global de mercadeo de Samsung, Wong Jeong, dijo que estaba preocupada de utilizar el nombre Galaxy S11 para la siguiente generación de teléfonos sucesores del Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10E y Galaxy S10 5G, según reveló la publicación coreana The Bell.

Inclusive, la empresa consideraría hasta abandonar el nombre "Galaxy" para poder simplificar el nombre de los dispositivos.

Otro rumor sugiere que Galaxy sí seguiría formando parte del nombre de estos reconocidos celulares, pero la empresa podría fusionar la serie Galaxy S con la serie Galaxy Note, para llamarlo "Galaxy One", según el popular filtrador @evleaks.

La idea sería presentar los Galaxy One en la primera mitad del año, mientras que en la segunda mitad del año el fabricante surcoreano presentaría una nueva generación de su teléfono plegable Galaxy Fold.

Sin embargo, al parecer esto sucedería si el Galaxy Fold logra generar suficiente interés para tomar el lugar del Galaxy Note en la segunda mitad del año, de lo contrario no sería tan probable.

Esta no es la primera vez que se pone en duda el nombre del teléfono insignia de Samsung, ya que meses antes del lanzamiento de los Galaxy S10 también se había rumorado la posibilidad de que la empresa cambiaría la estructura del nombre de esa reconocida serie. Pero, como pueden ver, no ocurrió, así que aún no es claro si sucederá con la próxima generación.

Por otra parte, los rumores más recientes están sugiriendo que los próximos teléfonos insignia no se llamarían Galaxy S11 o Galaxy One, sino Galaxy S20.

Después de varios rumores que indicaban esto, la publicación coreana Ajunews aseguró que Samsung tuvo una reunión privada en CES 2020 con DJ Koh, presidente ejecutivo de Samsung, quien reveló que el nombre de los próximos teléfonos insignia serían Galaxy S20.

La razón del cambio de nombre no fue explicada por Koh, o al menos la publicación no la reveló, pero según el filtrador Ice Universe, que fue el primero en revelar el cambio de nombre, se llamaría Galaxy S20 para reflejar el año 2020.

Versiones o modelos: Galaxy S20 Plus, Galaxy 20 Ultra, Galaxy 20



Se ha esperado que Samsung presente el Galaxy S11, Galaxy S11 Plus y Galaxy S11E, pero según la publicación Ajunews, Koh dijo que el plan es anunciar a sus próximos teléfonos insignia con el nombre de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy S20 Ultra.

Lanzamiento y disponibilidad

Samsung anunció el 4 de enero que su primer evento Galaxy Unpacked 2020 se realizará el 11 de febrero en San Francisco.

El evento de lanzamiento del Galaxy S20 o Galaxy S11 se realizará a las 11 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos en el San Francisco Palace of Fine Arts, en San Francisco, California.

Samsung

En el primer Galaxy Unpacked 2019 que se realizó en la misma ciudad, la empresa no solo presentó a los Galaxy S10, sino también a los audífonos Galaxy Buds y su primer teléfono flexible, el Galaxy Fold.

Dicho esto, se espera que en este evento la empresa presente los rumorados Galaxy Buds Plus (Galaxy Buds+) que ahora vendrían con cancelación de ruido activa y, seguramente, el Galaxy Fold 2, rumorado como Galaxy Bloom.

En la invitación, la empresa no revela muchos detalles, pero dice que presentará "dispositivos innovadores que darán forma a la próxima década de experiencias móviles".

Con esto, la empresa confirma al menos que múltiples dispositivos se presentarán en este evento de febrero e insinúa con claridad que uno de ellos sería el Galaxy Fold 2.

No se conoce actualmente cuándo podrían estar disponibles estos celulares, pero podría ser unas semanas después de su lanzamiento.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 Plus: Análisis corto del primer gran celular...

Precio



Como se esperan varias versiones del Galaxy S11 o Galaxy S20, se espera que haya opciones para diferentes presupuestos.

91Mobiles

El precio podría ser similar al de los Galaxy S10 o hasta incrementarse si deciden integrar 5G en más celulares.

Características del Galaxy S11 o Galaxy S20

Los rumores del Galaxy S11 hasta ahora están llegando y por eso no hay mucha información relacionada.

Sin embargo, con la llegada del Galaxy A80 Samsung quitó el conector de audífonos tradicional y en algunas ocasiones la empresa ha llevado algunas de las novedades de sus series inferiores a sus teléfonos insignia.

Inclusive, dado que el Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus no tienen el puerto de audífonos tradicional es muy posible que esa característica tampoco esté presente en los Galaxy S11 y eso es lo que han mostrado filtraciones de imágenes y videos de estos celulares en Pricebaba, CashKaro y 91Mobiles.

Esto significaría que los Galaxy S10 serían los últimos teléfonos insignia de Samsung con un conector de audífonos tradicional (3.5mm) y tendría sentido teniendo en cuenta que la empresa lanzó los Galaxy Buds este año como una gran alternativa para usar audífonos inalámbricos.

Otra característica nueva que podría pasarse de los Galaxy Note 10 a los Galaxy S11 es la carencia de ranura microSD en alguno de sus modelos —posiblemente el más compacto y barato.

CashKaro

Por otra parte, se espera que los Galaxy S11 integren un nuevo procesador Snapdragon y Exynos, quizás Snapdragon 865 y Exynos 9830, procesadores que aún no han sido anunciados y no sabemos si se llegarán a llamar así.

Según la publicación china Sina, los procesadores del Galaxy S11 tendrían una nueva arquitectura de 5nm, más avanzada que la de 7nm que se encuentra en el Snapdragon 855 y 8nm del Exynos 9820 que están presentes en los Galaxy S10.

Además, los 8GB de RAM podrían ser la base para todos los Galaxy S11 (no solo la regular, el Plus), mientras que 12GB de RAM y 1TB de almacenamiento podría estar presente en más de una unidad. En la actualidad, el Galaxy S10 Plus es el único que se puede comprar con 12GB de RAM y 1TB de almacenamiento, además de integrar un cuerpo de cerámica en esa versión.

Asimismo, los Galaxy S11 ejecutarían Android 10 con la interfaz personalizada de la empresa llamada One UI.

En cuanto a las cámaras, se rumora que los Galaxy S11 tendrían cuatro cámaras, incluyendo un ToF, al menos en más modelos. El S10 5G fue el único que ha integrado esta clase de sensores en la más reciente generación así que esto podría trasladarse a más de un modelo en la nueva generación.

Además, se espera que Samsung integre un modo de noche formal en los Galaxy S11 y la posibilidad de grabar video con fondo borroso a través de más modelos.

La cámara principal utilizaría un sensor de 108 megapixeles en los Galaxy S11, según reveló la publicación coreana Theelect, aunque también es posible que integre el sensor de 64 megapixeles o 48 megapixeles que Samsung presentó en mayo.

Otra característica de las cámaras estarían en la posibilidad de ofrecer zoom óptico 5x, ya que @universeice dijo que Samsung desarrolló esa clase de sensor y aunque dice que no se usaría en un teléfono insignia de la empresa, es posible que la empresa lo estrene en un celular Galaxy A para que luego llegue a los teléfonos insignia.

Aún no se conoce el tamaño de pantalla y novedades que podrían traer en el diseño estos celulares, pero actualizaremos este artículo con información de los rumores más importantes.

Galaxy S11: Características y especificaciones rumoradas

Pantalla: 6.7 pulgadas pantalla con actualización de 120Hz

Procesador: Snapdragon 865 o Exynos 990

Sistema operativo: Android 10

Conector de audífonos: No

Cámara frontal: Integrada a través de un orificio en la pantalla

Cámaras traseras: Cinco cámaras con láser de enfoque automático, zoom óptico 5X y cámara principal de 108 megapixeles

Tamaño: 161.9 x 73.7 x 7.8-8.9mm

Lector de huellas: En pantalla

Galaxy S11E: Características y especificaciones rumoradas

Pantalla: 6.3 o 6.4 pulgadas pantalla con actualización de 120Hz

Procesador: Snapdragon 865 o Exynos 990

Sistema operativo: Android 10

Conector de audífonos: No

Cámara frontal: Integrada a través de un orificio en la pantalla

Cámaras traseras: Tres cámaras con láser de enfoque automático, zoom óptico 5X y cámara principal de 108 megapixeles

Tamaño: 151.7 x 69.1x7.9-9.1mm

Lector de huellas: En pantalla

Galaxy S11 Plus: Características y especificaciones rumoradas

Pantalla: 6.9 pulgadas pantalla con actualización de 120Hz

Procesador: Snapdragon 865 o Exynos 990

RAM: Hasta 12GB

Sistema operativo: Android 10

Conector de audífonos: No

Cámara frontal: Integrada a través de un orificio en la pantalla

Cámaras traseras: Cinco cámaras con láser de enfoque automático, zoom óptico 5X y cámara principal de 108 megapixeles

Tamaño: 166.9 x 76 x 8.8-10.2mm

Lector de huellas: En pantalla