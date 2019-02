Samsung Galaxy S11 5G podría ser más esbelto, durar más gracias Qualcomm

5G apenas está empezando, pero Qualcomm ya está hablando de su tercer chip para la red superrápida. Y es un chip que Samsung planea usar en sus futuros dispositivos de la línea Galaxy S.

Qualcomm presentó el lunes, 25 de febrero, su primer procesador que integra la tecnología módem 5G con el procesador Snapdragon para aplicaciones que sirve como el cerebro de un dispositivo. Los primeros dos chips 5G de Qualcomm eran módems independientes que funcionan junto a un procesador computacional principal.

El integrar un módem 5G con el procesador de aplicaciones trae grandes ventajas a los usuarios de teléfonos. Reduce el consumo de energía y la cantidad de espacio que los chips ocupan en un dispositivo, lo que permitirá que los teléfonos sean aún más esbeltos y que puedan tener baterías más grandes. El tener un chip integrado también permite a las fabricantes desarrollar celulares para cualquier red 5G del mundo. Y, así, los teléfonos 5G se volverían más baratos para los consumidores.

"La integración de nuestro revolucionario módem 5G multimodal y las tecnologías de procesamiento de aplicaciones en un solo SoC es un gran paso en hacer de 5G más accesible a través de las regiones", dijo Cristiano Amon, el presidente de Qualcomm, en un comunicado de prensa.

El chip integrado, cuyo nombre Qualcomm no ha revelado, será el sucesor del Snapdragon 855. El procesador está potenciando la mayoría de los teléfonos Android de este año, incluyendo a los Galaxy S10, el Galaxy Fold, el Xiaomi Mi Mix 3 5G y el LG V50 ThinQ. El Snapdragon 855 viene integrado con el módem X24 de Qualcomm que es capaz de velocidades de descarga multigigabit 4G LTE. El obtener 5G en dispositivo requiere del módem 5G separado de Qualcomm.

El procesador integrado se distribuirá a los consumidores como una muestra en el segundo trimestre y se convertirán en productos comerciales en la primera mitad de 2020, dijo Qualcomm. Basado en esta cronología, es posible que el sucesor del Galaxy S10 (¿el Galaxy S11?) use este chip.

5G promete aumentar de forma significativa la velocidad, la cobertura y la respuesta de las redes inalámbricas. Puede ser de 10 a 100 veces más rápida que tu conexión celular actual, y más rápido de lo que puedes obtener con un cable de fibra óptica. También aumentará la velocidad con que se conecta un dispositivo a la red con velocidades tan rápidas como un milisegundo para empezar una descarga o una subida de contenido.

Y la feria de teléfonos más grande del mundo ha visto anuncio tras anuncio de empresas que están trabajando en 5G, y Qualcomm ha sido parte de la mayoría de estos anuncios.

Qualcomm presentó su primer chip 5G, el X50, hace dos años. Y es hasta ahora que ese chip se está integrando en dispositivos móviles a medida que las operadoras telefónicas están encendiendo sus redes 5G a lo largo del próximo año. El X50 es capaz de velocidades de descarga de hasta 5 Gbps, y más de 20 empresas están trabajando en más de 30 teléfonos con X50 para este año, dijo Qualcomm.

La semana pasada, Qualcomm anunció su segundo chip 5G, el X55. El módem puede ejecutarse en 2G, 3G y 4G junto a la red superrápida 5G. También permitirá a las fabricantes de teléfonos crear teléfonos 5G desbloqueados. Podrás descargar datos en redes 5G hasta 7 Gbps.

Por ahora, Qualcomm es la única fabricante de chips con un módem 5G disponible, aparte de Huawei. Pero Huawei usa sus chips solamente en sus dispositivos, como el Mate X que presentó el domingo. El teléfono plegable tiene tres pantallas, incluyendo un panel interior de 8 pulgadas y cuatro cámaras traseras. Cuesta unos US$2,600. Utiliza el módem Balong 5000 junto al procesador Kirin 980.

Samsung, la empresa con más altas ventas de celulares en el mundo, presentó su primer teléfono 5G la semana pasada, y Oppo presumió de su teléfono 5G que aún no tiene nombre. El domingo, Xiaomi dijo que la versión 5G de su Mi Mix 3 llegará al mercado en mayo por unos US$679, y se espera que otras empresas presenten más dispositivos 5G en MWC.

Los primeros dispositivos 5G usarán el chip Snapdragon 855 junto al módem X50. Los dispositivos que lleguen al mercado más adelante este año o a principios de 2020 usarán X55.

Aunque la tecnología 5G podría traer grandes ventajas a los consumidores, se ha enfrentado a algunos obstáculos como el consumo de energía.

Para contrarrestar esto, los próximos chips integrados de Qualcomm, así como el X50 y X55, tendrán la tecnología 5G PowerSave de la empresa para ayudar a ahorrar batería.

Qualcomm hizo otros anuncios el lunes. La empresa dijo que su tecnología Quick Charge llegará a los cargadores inalámbricos Qi. Las almohadillas de recarga Quick Charge funcionarán con los adaptadores Quick Charge 2.0, 3.0, 4 y 4+ que ya usan millones de personas.

Xiaomi es la primera empresa en crear una almohadilla de recarga con compatibilidad con Quick Charge: Mi Wireless Charging Pad.

5G no es sólo para teléfonos. Qualcomm también espera que aparezca en computadoras, y ya tiene un chip listo para conectar a las computadoras a finales de 2019.

La empresa ha emparejado el X55 con su procesador 8cx para computadoras.

El lunes, Lenovo dijo que sería "la primera" en tener una computadora 5G en el mercado para principios de 2020.

Qualcomm presentó el lunes su primer sistema de chips para robots: Qualcomm Robotics RB3 Platform. Combina hardware, software y herramientas para ayudar a las fabricantes y desarrolladores a construir robots. La primera versión es 4G LTE, pero se actualizará más tarde este año para incluir 5G.

Los robots que ya usan la tecnología de Qualcomm incluyen el perrito Aibo de Sony y las aspiradoras de iRobot y Panasonic.

Qualcomm presentó un chip automotriz Wi-Fi 6, el QCA6696, para llevar conectividad Wi-Fi y Bluetooth a los carros. El chip respaldará hotspots Gigabit en los carros y permitirá a los pasajeros hacer streaming de video de ultra alta definición en varias pantallas.

Qualcomm también presentó su Snapdragon Automotive 4G y Snapdragon Automotive 5G Platforms. Ambos incluyen tecnología para cosas como doble SIM, conectividad con la nube de multigigabit y otras funciones necesarias para los carros autónomos.

Las fabricantes automotrices podrán probar estas plataformas más adelante este año, y esta tecnología podría aparecer en vehículos de 2021.

