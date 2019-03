¿Cuál comprar? Galaxy S10E vs. Galaxy S9 o S9 Plus

Viva Tung/CNET

Los Galaxy S9 y S9 Plus presentados el año pasado pueden no haber presentado grandes novedades estéticas, pero algo que sí tenían eran especificaciones superiores a muchos teléfonos de la competencia. Ahora que el Galaxy S10E está entre nosotros y tiene el precio más inferior de todos los celulares de la nueva generación podrías estarte preguntando: ¿Cuál merece la pena?.

Galaxy S9: Menos de todo

El Galaxy S9 es ahora uno de los dispositivos gama alta más baratos de de Samsung. El año pasado ya consideramos que este teléfono solo era una actualización del S8, y tiene algunas desventajas en contra del Galaxy S10.

Desventajas del Galaxy S9 frente al Galaxy S10E

Su pantalla es del mismo tamaño que la del Galaxy S10E, pero tiene muchos más bordes.

Su procesador es bueno y potente, aunque el Galaxy S10E tiene la última generación de Qualcomm y Exynos.

Tiene una sola cámara trasera, el S10E tiene dos con inteligencia artificial.

Tiene 4GB de RAM, y el S10E viene con 6GB y 8GB según versión.

Su batería es ligeramente inferior.

No tiene carga reversible para recargar otros dispositivos.

Ventajas del Galaxy S9 frente al S10E



Posee más opciones de almacenamiento: 64GB, 128GB y 256GB, el S10E sólo las dos últimas.

Posee lector de iris.

Su precio ahora es más barato, de US$619 para la versión inicial

Galaxy S9 Plus: El verdadero rival del Galaxy S10E

El Galaxy S9 Plus fue la estrella de 2018, y este año ha bajado su precio para convertirse en una opción más que lógica. Actualmente cuesta casi lo mismo que el Galaxy S10E y eso podría ser bueno si quieres aprovechar algunas de sus funciones en un teléfono de mayor pantalla.

Desventajas del Galaxy S9 Plus frente al Galaxy S10E

Su procesador es del año pasado, por lo cual se espera que su rendimiento podría ser inferior en algunas áreas.

Solo viene en versión de 6GB, mientras que el S10E viene en 6GB y 8GB.

No tiene carga reversible.

Su pantalla tiene más biseles que la del S10E.

Su cámara frontal es ligeramente inferior a la del S10E.

Ventajas del Galaxy S9 Plus frente al Galaxy S10E

Su pantalla tiene un mayor tamaño, ya que es de 6.2 pulgadas, y tiene una mejor resolución.

Posee más versiones de almacenamiento que el Galaxy S10E.

Posee doble cámara trasera, aunque previsiblemente no de la misma calidad que la del S10E.

Su batería es mayor, de 3,500mAh vs. los 3,100mAh del Galaxy S10E.

Posee lector de iris y el Galaxy S10E no.

Su precio es ligeramente inferior al del Galaxy S10E.

Veredicto

El Galaxy S9 es el teléfono más barato, pero también el único que no incluye doble cámara y también el que tiene menor batería, por lo cual no lo consideramos como el dispositivo Samsung ideal para comprar entre los celulares gama alta del momento. Sí, es más económico, pero sacrificarías muchas novedades.

Para mí, el verdadero rival del Galaxy S10E es el Galaxy S9 Plus, tiene una pantalla más grande y de mejor resolución, mantiene una doble cámara, tiene más batería, incluye escáner de iris que siempre es un valor agregado de seguridad, y su procesador y RAM son realmente buenos.

Entonces, ¿cuál es mi opinión? El Galaxy S10E tiene un diseño más sexy, tiene el mejor procesador disponible y una batería acorde a su tamaño de pantalla. A esto sumamos que tiene un año más de actualización de software que el S9 Plus, porque ya es un celular del año pasado.

El Galaxy S9 Plus ya tiene un año en el mercado, por lo que tendrá menos tiempo de actualizaciones, aunque esto no es un impedimento para que lo adquieras, solo algo que debes tener en consideración. La diferencia de precio es mínima para la versión inicial, por lo cual, si la pantalla de 5.8 pulgadas es para ti, el Galaxy S10E es la opción, si te gustan los paneles más grandes, entonces sin dudas el Galaxy S9 Plus funcionará sin mayores complicaciones.

Galaxy S10E vs. Galaxy S9 vs. Galaxy S9 Plus

Galaxy S10E Galaxy S9 Plus Samsung Galaxy S9 Pantalla 5.8 pulgadas (plana) Dynamic AMOLED 6.2 pulgadas (AMOLED) 5.8 pulgadas (AMOLED) Resolución 2,280x1,080 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles Densidad de pixeles 438ppp 529ppp 570ppp Sistema operativo Android Pie (One UI) Android Oreo Android Oreo Procesador Snapdragon 855 / Exynos 9820 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) Almacenamiento 128GB o 256GB 64GB, 128GB, 256GB (varía según mercado) 64GB, 128GB, 256GB (varía según mercado) Expansión de almacenamiento Sí, hasta 512GB Sí Sí Cámara trasera Doble: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) (123 grados) Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica, doble fotodiodo (doble pixel) y apertura variable de f/1.5 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 10 megapixeles (f/1.9) 8 megapixeles de f/1.7 8 megapixeles de f/1.7 RAM 6GB o 8GB 6GB 4GB Batería 3,100mAh 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 3,000mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 Batería extraíble No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Resistente al agua IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos) Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Lector de huellas Sí, en el borde lateral derecho Sí (parte inferior de las cámaras traseras) Sí (parte inferior de las cámaras traseras) Lector de iris No Sí (Intelligent Scan: activa el reconocimiento de iris y facial a la vez) Sí (Intelligent Scan: activa el reconocimiento de iris y facial a la vez) Reconocimiento de rostro Básico Sí Sí Carga inalámbrica Sí (Fast Wireless Charging 2.0 y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí Sí Características importantes Pantalla plana, más compacto y barato que los otros, lector de huellas lateral, opción de 256GB de almacenamiento, dos cámaras traseras y una frontal, no tiene sensor de ritmo cardíaco, tiene ranura microSD, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inalámbricamente (necesita más del 30% de carga) Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica, apertura variable en la cámara principal, zoom óptico 2X, efecto bokeh ajustable, bocina con Dolby Atmos, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Pay y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Doble bocina con Dolby Atmos, cámara con estabilización de imagen óptica y apertura variable, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Pay y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Tamaño 142.2x69.9x7.9mm 158.1X73.8X8.5mm 147.7X68.7X8.5mm Peso 150 gramos 189 gramos 163 gramos Precio US$749 Más de US$739 Desde US$619