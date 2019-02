El asequible Galaxy S10E tendrá costados planos y costaría US$850: reporte

Agrandar Imagen WinFuture

Samsung lanzará una versión del Galaxy S10 más accesible, se llamará Galaxy S10E y por fin conocemos más sobre su cuerpo y precio.

Gracias al confiable sitio alemán WinFuture conocemos que el Galaxy S10E tendrá un precio de unos US$850, pues el sitio menciona el precio para Europa de 750 euros. Asimismo, las fotos publicadas por el sitio muestran revelan detalles del cuerpo destacando los costados planos.

WinFuture dice que el S10E será el único de los nuevos S10 que tendrá los costados planos, muy similar a casi cualquier teléfono de biseles planos en el mercado. El resto de S10 tendrá costados curvos, como los han tenido los S9 o Note 9.

El S10E también tendrá un orificio en pantalla más pequeño que el visto en el S10 Plus, sobre todo porque su cámara frontal sería más sencilla. En la espalda, el S10E tendría una cámara de doble lente, no de triple lente como lo sugieren las imágenes filtradas del S10 Plus.

Samsung no ha confirmado nada respecto a los S10, pero la compañía ya anunció un evento para el 20 de febrero en San Francisco. CNET en Español estará ahí para traerles todos los detalles.