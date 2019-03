El Galaxy S10 y S10 Plus llegan con protector de pantalla instalado

CNET

Los nuevos teléfonos insignia de Samsung, Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus, vendrán con protectores de pantalla preinstalados, según confirmó la empresa. Esto representa un cambio comparado a los lanzamientos de los teléfonos de la línea Galaxy S anteriores, que no venían con protectores de pantalla. Y, debido a que los precios iniciales del Galaxy S10 y S10 Plus son de US$900 y US$1,000, respectivamente, el tener una capa extra de protección para la pantalla es un factor útil.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 Plus: Análisis corto del primer gran celular...

La empresa también dijo que ha añadido un protector de pantalla para asegurarse de la "completa funcionalidad del sensor de huellas ultrasónico" en los teléfonos. Los sensores de huella del S10 y S10 Plus están integrados en las pantallas y el utilizar un protector de pantalla de una empresa externa podría hacer que los sensores no funcionen bien, según Samsung. Los protectores de pantalla que vienen preinstalados en los teléfonos son hechos por Samsung misma.

Los protectores de pantalla no están protegidos por el año de garantía que aplica para los otros accesorios que vienen en la caja (el cargador, el conector USB, etc.) y se venden por US$29.99 si quieres comprar un protector de reemplazo. Samsung no es la única empresa que hace esto. OnePlus tiene protectores de pantalla preinstalados en sus teléfonos, como el OnePlus 6T, durante años.

La preventa de los Galaxy S10 inició el 21 de febrero. Los teléfonos saldrán oficialmente a la venta el 8 de marzo.