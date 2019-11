La familia Galaxy S10 ya está recibiendo la versión estable de Android 10

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

La versión estable de Android 10 está llegando por fin a los celulares Samsung Galaxy S10 de todo el mundo.

Los teléfonos Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y Galaxy S10e, según reporta SamMobile, ya están recibiendo, a partir de este jueves 28 de noviembre, la actualización a Android 10. Los usuarios en Alemania son los primeros en recibir la actualización, dice el reporte.

SamMobile dice que la actualización de Android 10 para la familia S10 está llegando gradualmente. Samsung envió a usuarios alemanes la actualización de forma inalámbrica (OTA, por Over The Air) el mismo jueves. Los usuarios no tienen que hacer nada más que esperar la notificación de disponibilidad.

Samsung comenzó a probar la beta pública de Android 10 desde octubre y la disponibilidad final del software a poco más de un mes demuestra el empeño de Samsung para hacer que la nueva versión de Android llegara lo más pronto posible a sus teléfonos.

Android 10, la primera versión de Android sin el nombre de un postre como apellido, fue anunciada en agosto y desde entonces está disponible para un puñado de celulares, entre ellos los Pixel de Google. A partir de esta disponibilidad, los fabricantes como Samsung, LG, Motorola, Huawei y cualquier otro del mundo Android, comienza a modificar a placer el sistema operativo y luego, unos meses después, liberarlo a los usuarios.

La rapidez con la que los fabricantes modifican y liberan las nuevas versiones de Android también es un punto a considerar cuando se adquiere un teléfono del ecosistema. Los usuarios desean recibir tan pronto como sea posible estas actualizaciones, pues incluyen parches de seguridad, mejoras en desempeño, pero también muchas novedades a lo largo y ancho de la plataforma.