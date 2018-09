El Galaxy S10 tendrá una versión compatible con 5G: reporte

Agrandar Imagen Sprint

Samsung lanzará hasta cuatro versiones del Galaxy S10, de acuerdo con el medio coreano The Bell, y al menos uno de estos modelos serán compatible con la red 5G.

El reporte del confiable medio dice que los celulares son llamados internamente como Beyond 0, Beyond 1 y Beyond 2. El cuarto modelo sería una variante del Beyond 2 (o Galaxy S10+) y sería el modelo con la conectividad 5G, una velocidad de conexión celular que comenzará a dar destellos de vida en 2019.

Samsung reconoce que un celular con 5G no será muy demandado por los consumidores, sobre todo porque la tecnología no estará disponible en todo el mundo. Por ello, la compañía solo fabricará 2 millones de unidades en 2019, dice The Bell. En total, Samsung fabricaría 40 millones de unidades de todos los S10 durante el próximo año, según el reporte.

El Galaxy S10+ con 5G sería prácticamente idéntico al Galaxy S10+ con conectividad 4G; la única diferencia sería el chip de comunicación. Asimismo, el Galaxy S10+ con 5G sería el modelo más caro de todos los S10, incluso un poco más que su versión sin dicha compatibilidad celular.

Samsung ya ha lanzado versiones de sus celulares insignia con modificaciones ante nuevas tendencias de comunicación. En 2013, el Galaxy S4 tuvo una versión denominada LTE-A debido a que la operadora SK Telecom ya tenía antenas para dicha conectividad. El Galaxy S4 LTE-A llegó al mercado —en unidades limitadas— meses después al lanzamiento del S4 regular.

El Galaxy S10 será un teléfono especial. Ese celular será el dispositivo para celebrar el décimo aniversario de la familia Galaxy S, la más exitosa en el portafolio de móviles de Samsung. El teléfono se espera presentado en el primer trimestre de 2019, tendría tres cámaras en la espalda y dos en la frente, la pantalla tendría integrado el lector de huellas y minimizaría los bordes.

Samsung no ha hecho comentarios oficiales sobre el Galaxy S10.