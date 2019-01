El Samsung Galaxy S10 hará su debut el 20 de febrero en San Francisco

Agrandar Imagen Samsung

Samsung irrumpió CES 2019 para hacer un anuncio importante: la firma surcoreana celebrará su evento Unpacked 2019 el 20 de febrero en San Francisco, California para anunciar ahí el anticipado celular Galaxy S10.

"El 20 de febrero, Samsung Electronics anunciará nuevos dispositivos que prometen una entrada a nuevas experiencias Galaxy basadas en 10 años de innovación", dijo Samsung en su página Web a través de la que anuncia el evento próximo.

El evento será el 20 de febrero en un lugar conocido para la prensa tecnológica: el Bill Graham Civic Auditorium, que ha dado techo a otros lanzamientos de firmas como Apple, se vestirá de gala ese día para el anuncio del Galaxy S10 —y alguna que otra sorpresa más.

El evento será a las 11 de la mañana hora del Pacífico de Estados Unidos, y aunque la entrada será vigilada por seguridad para que solo puedan entrar aquellos con invitación (como el equipo de CNET), podrás ver el evento desde la comodidad de tu dispositivo ya que habrá transmisión en vivo por streaming en la página de Samsung.

Samsung Unpacked 2019: qué teléfonos esperar

El lanzamiento para febrero no será como cualquier otro de Samsung: la compañía asiática celebrará el décimo aniversario de su línea Galaxy S y para ello lanzarán cuatro versiones del Galaxy S10, según los reportes más confiables. Tres versiones serán variantes en tamaño y especificaciones, mientras que un cuarto se diferenciará por ser compatible con redes 5G, según informes.

La firma surcoreana, que sufre al igual que Apple y otras fabricantes por la ralentización de venta de celulares en todo el mundo, pretende reavivar las propias con la familia de Galaxy S10, celulares que reducirán el grosor de sus biseles sin caer en la controversial muesca en la parte alta de la pantalla gracias a un orificio en la pantalla (similar al Galaxy A8s).

El orificio en pantalla no será la única novedad: se rumora que el Galaxy S10 será capaz de cargar de forma inalámbrica otro dispositivo compatible con carga inalámbrica como ya lo hace el Huawei Mate 20 Pro; también, su calidad de pantalla, cámara y especificaciones técnicas serían mejoradas en parte gracias a la adición del Exynos 9820.

Pero cuatro versiones del Galaxy S10 no sería todo lo que veríamos el 20 de febrero. Según The Wall Street Journal, Samsung también dará ese día más detalles sobre el su teléfono plegable que si bien aún no tiene nombre oficial, podría llamarse Galaxy F, Galaxy Fold o Fold a secas. Fold en español se puede traducir de diferentes maneras, pero en todas se relaciona a la capacidad de doblarse o flexionarse, la principal característica del celular.

