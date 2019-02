Nuevo día, nueva filtración: la familia Galaxy S10 al descubierto

La familia Galaxy S10 –y sus especificaciones– se han filtrado a gran detalle. Sí, otra vez.

El sitio GSM Arena obtuvo detalles de los tres celulares que conformarán la familia Galaxy S10 y que se anunciarán oficialmente el 20 de febrero en San Francisco. Estos detalles confirman aspectos como la resolución de las cámaras, funciones de software y otros detalles.

La mayoría de la información coincide con reportes anteriores, solo que ahora hay más detalles como que el Galaxy S10 Plus tendrá una pantalla de 6.3 pulgadas con resolución 3,040x1440.

Asimismo, la información tiene detalles de las cámaras: el Galaxy S10 Plus y Galaxy S10 tendrán tres cámaras en la espalda compuesta por un lente de 12 megapixeles y apertura ƒ/2.4; un lente telefoto de 12 megapixeles con apertura ƒ/1.5 y un lente regular de 16 megapixeles con apertura ƒ/2.2. El Galaxy S10e tendría la solo dos lentes, el regular y telefoto.

Los detalles obtenidos por GSM Arena también mencionan el brillo máximo de 800 nits en los nuevos celulares lo que ayudará a mejorar la visibilidad en escenarios de mucha luminosidad. La información también menciona que la cámara frontal en estos tres celulares podrá grabar 4K.

La información también menciona detalles sobre la cámara lenta en la familia de Galaxy S10, nuevas funciones para optimización de escenario al tomar fotografías, efectos de zoom, color y mejora en la estabilización de imagen por hardware. Puedes ver más detalles de la filtración en la página de GSM Arena.

La familia Galaxy S10 no se ha parado de filtrar durante los últimos meses — y posiblemente no se detengan hasta su lanzamiento la próxima semana. Sin embargo, de lo que no se ha filtrado es del Galaxy Fold, un teléfono que tendrá una aparición en el mismo evento, Samsung ya confirmó, y que se caracteriza por poderse doblar.

CNET en Español estará el 20 de febrero en San Francisco para traerles todos los detalles en vivo y en directo. Sigue también nuestro BLOG EN VIVO.