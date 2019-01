Agrandar Imagen All About Samsung

A menos de un mes para su lanzamiento, Samsung no puede detener las filtraciones de su próximo celular insignia, el Galaxy S10.

El sitio All About Samsung publicó una serie de fotografías en las que se ve al Galaxy S10 acompañado del Galaxy S10 Plus (la versión de mejores especificaciones) de frente, mostrando bastantes detalles de su cuerpo y los diferentes orificios que tendrán en la pantalla.

Las imágenes muestran la parte frontal, trasera y los marcos de ambos celulares, además de que se ve la pantalla de inicio y también la pantalla que se muestra al encender el dispositivo, esto para comprobar que se trata de un dispositivo útil.

En cuanto al diseño se puede ver que los S10 tendrán influencia del Note 9 y Samsung seguirá con la pantalla curva en los costados. El S10 (izquierda de la imagen) tendrá el orificio más pequeño en pantalla, mientras que el S10 Plus lo tendrá más alargado, posiblemente por una doble cámara o la necesidad de colocar otro sensor.

Las imágenes también muestran que el puerto de audífonos de 3.5mm no se va de los celulares de Samsung, a pesar de que sus rivales lo están eliminado a favor de audífonos inalámbricos o de conector USB Tipo C. Los celulares también se dejan ver con el obviado puerto Tipo C y una hilera de orificios para la bocina inferior.

La cámara trasera parece muy similar en ambos celulares, por lo que se espera que no haya diferencias fotográficas en ambos casos. Las imágenes coinciden con otra filtración reciente que muestra a los S10 pero se enfoca en detallar la compatibilidad con criptomonedas.

Samsung parece no estar muy interesada en frenar las filtraciones de los S10, porque estas no dejan de llegar a Internet. La compañía parece más enfocada en hacer hermético todo sobre su teléfono flexible o plegable, el cual también se presentará el 20 de febrero en San Francisco, según reportes.