Ahorra US$160 en un Samsung Galaxy S10 Plus desbloqueado

Si quieres el nuevo celular insignia de Samsung podrías ahorrar si lo compras en eBay.

Por un tiempo limitado, y hasta agotar existencias, el comerciante Never-msrp, a través de eBay, tiene el Samsung Galaxy S10 Plus (128GB) desbloqueado en negro por US$839.99. Este es el precio más bajo que hemos visto.

Regularmente el nuevo Galaxy S10 se vende desbloqueado por US$900. El Galaxy S10E cuesta US$750. Y si quieres el S10 Plus, normalmente pagarías US$1,000.

Entonces, por menos del precio del S10, y un poquito más que el Galaxy S10E, puedes obtener el Plus. La única pregunta es si quieres un teléfono tan grande ya que tiene una pantalla de 6.4 pulgadas. Érase una vez, lo habríamos llamado tabléfono.

Si piensas comprarlo pon atención: Este modelo solo funciona con operadores GSM, es decir, AT&T, T-Mobile y sus diferentes proveedores asociados (Cricket, Mint Mobile, etc.). No funcionará con Sprint, Verizon o cualquiera de sus socios: Boost Mobile, Tello y otros.

