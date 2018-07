Agrandar Imagen James Martin/CNET

El Galaxy S10 Plus tendrá cinco cámaras en total, con dos en la parte frontal y otras tres en la espalda, de acuerdo con un reporte del medio asiático The Bell.

Este teléfono, conocido internamente como Beyond 2, tendrá en su espalda un nuevo lente gran angular y los otros dos lentes serán los mismos del Galaxy S9 Plus, dice el reporte. El sistema quedará compuesto por un telefoto de 12 megapixeles, un lente gran angular de 12 megapixeles y otro gran angular pero de mayor tamaño (ultra-wide-angle) con 16 megapixeles, dice The Bell.

En la parte frontal del celular se encontrarán dos lentes. The Bell no especifica las características de la cámara frontal, pero se rumora que será de similar o mejor calidad que los dos lentes —de 16 megapixeles y 8 megapixeles— del Galaxy A8.

Una cámara frontal y trasera de más lentes no necesariamente significan mejores fotos, pero sí se traducen a nuevas funciones. La cámara doble al frente ayudaría al efecto bokeh en los autorretratos o a capturar más información.

Samsung no ha confirmado nada respecto al Galaxy S10, un teléfono esperado para el primer trimestre del próximo año. El teléfono es ampliamente especulado porque se trata de un celular a modo de celebración del décimo aniversario de la línea Galaxy S. De entre sus novedades destaca la posible integración del lector de huellas en pantalla.

Para continuar con la celebración, Samsung anunciaría al Galaxy X semanas antes de la presentación del Galaxy S10. El Galaxy X es el soñado teléfono plegable que Samsung ya confirmó estar desarrollando. El teléfono capaz de doblarse como una cartera se presentaría en CES, en enero.