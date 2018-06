El Galaxy S10 no tendrá escáner de iris: reporte

Agrandar Imagen CNET

Samsung jubilará con su rumorado Galaxy S10 al escáner de iris, de acuerdo con The Bell.

El medio asiático, usualmente confiable en sus reportes, afirma que Samsung usará el lector de huellas integrado en la pantalla como el único método de autenticación biométrica en el Galaxy S10, un celular esperado para el primer trimestre de 2019.

Samsung ya decidió colocar el lector de huellas en el teléfono, dice el reporte, por lo que ya no hay necesidad del reconocimiento de iris. Samsung no ha pedido prototipos del módulo del escáner de iris para el S10, dice The Bell, lo que reafirma que Samsung no está probando el nuevo teléfono con esa función.

El escáner de iris ha estado presente en los teléfonos de Samsung desde hace varios años, remontándonos al atribulado Galaxy Note 7 como una de las primeras referencias. Si bien el escáner de iris desaparecería, Samsung está considerando implementar una función de reconocimiento facial similar a Face ID del iPhone X y a la par de lector de huellas; pero esto no se ha decidido totalmente.

El reporte de The Bell refuerza detalles de las dimensiones: el modelo pequeño será de 5.8 pulgadas, mientras que el modelo Plus tendrá pantalla de 6.3 pulgadas. Asimismo, el reporte asiático dice que el Galaxy Note 9, un teléfono anticipado para algún momento de agosto, sí contará con escáner de iris.