El Galaxy S10 de entrada tendrá lector de huellas al costado: reporte

El Galaxy S10 con las especificaciones básicas tendrá el lector de huellas en su costado, de acuerdo con The Bell.

El medio asiático, cuyos reportes suelen ser confiables, reitera que el Galaxy S10 vendrá en tres diferentes versiones y dos modelos, los de mayor precio y mejores especificaciones, tendrán el lector de huellas integrado en la pantalla, y solo el modelo de entrada sería el del lector de huellas en su costado.

The Bell dice que el lector de huellas estará ubicado en el costado derecho del celular con la pantalla hacia al frente. Esta ubicación es común entre los teléfonos que tienen el lector de huellas en su costado y no en el bisel inferior frontal o en la espalda del celular.

El lector de huellas en un costado permite a las fabricantes usar los biseles para otras funciones o para quitar los biseles. Sony ha usado esta ubicación por muchas generaciones de sus celulares y Motorola lo comenzó a hacer este año con su Moto Z3 Play.

El lector de huellas en la lateral del S10 de entrada permitirá que su precio no sea tan alto como el del Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus. Según The Bell, el módulo para colocar el lector en pantalla tiene un costo de US$15, mientras que el módulo en el bisel o en la lateral cuesta US$2.

The Bell dice que el lector de huellas es la más grande diferencia entre los tres modelos. El reporte no menciona si Samsung hará cambios al diseño del Galaxy S10 de entrada, pues los teléfonos gama alta de Samsung tiene sus costados cubiertos por pantalla curva.

Samsung no ha hecho un anuncio oficial sobre el lanzamiento de la familia S10 — la compañía está concentrada en agosto para el lanzamiento global del Galaxy Note 9. Los Galaxy S10 se lanzarían en febrero, en el marco del MWC 2019.