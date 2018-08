Todos los modelos del Galaxy S10 tendrán lector de huellas en pantalla: reporte

Agrandar Imagen John Kim/CNET

Samsung aventará la casa por la venta para el Galaxy S10 que, después de todo, sirve como celebración del décimo aniversario del modelo.

De acuerdo con The Investor, todas las versiones del celular S10 incluirán el lector de huellas y no solo los dos modelos de gama alta del teléfono, el cual se espera sea anunciado dentro del primer trimestre de 2019. En total, dice The Investor, serán tres teléfonos del S10 y los tres tendrán el lector de huellas en pantalla.

The Investor sugiere que los dos modelos más completos tendrán el lector de huellas integrado en la pantalla, pero la versión más asequible lo tendrá debajo de la pantalla. Rumores previos sugerían que la versión económica del S10 tendría el lector de huellas a un costado, similar al Moto Z3.

Según The Investor, los dos modelos más completos del S10 tendrán lector de huellas integrado y con tecnología ultrasónica que sería fabricado por Qualcomm. Este tipo de lector de huellas analiza el pulso ultrasónico y hace un mapa de los poros y marcas de la huella; este tipo de lector es más exacto que otras versiones, como el lector óptico.

El Galaxy S10 más asequible usará el lector de huellas óptico, dice The Investor. Este tipo de lector utiliza imágenes en dos dimensiones, como si se trata de una foto de la huella. Al ser un análisis de una imagen de la huella y no el análisis de los detalles del dedo, el escaneo puede no ser exacto en caso de un dedo sucio o con escenarios de luz de excesiva o escasa luminosidad.

El lector de huellas en pantalla es visto como el próximo gran cambio en los smartphones de próximos años. Con la tarea de disminuir los biseles para aumentar el tamaño de la pantalla sin modificar el tamaño del cuerpo, las compañías están intentando colocar el lector de huellas en la pantalla, como es el caso de Samsung; Apple encontró otra solución: el reconocimiento facial Face ID.