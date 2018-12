Las características del Samsung Galaxy S10 que más sobresaldrían

Los rumores del Samsung Galaxy S10 ya aparecen con más frecuencia que nunca y como es de costumbre hay algunos que sugieren cosas muy lógicas y esperadas, mientras que otras extienden un poco las posibilidades.

Recopilamos aquí las novedades más importantes que tendría el Galaxy S10, incluyendo las posibilidades más grandes que esperamos con otras que aunque son emocionantes, son menos probables.

Pantalla sin biseles que integra cámara

Samsung ya presentó su nueva pantalla Infinity-O, la cual evita el uso de una ceja o notch e integra un orificio para la cámara frontal directamente en la pantalla.

Ya se han filtrado fotos de cómo sería esta pantalla en el Galaxy S10 y se ve genial. Es una de las novedades más importantes y más posibles de este celular.

Lector de huellas en la pantalla

Esta es una novedad que se ha visto ya en varios celulares como el Vivo Nex y el reciente OnePlus 6T. Los rumores apuntan a que al menos un Galaxy S10 tendría este componente directamente en la pantalla, así que es muy posible que así sea.

Además, se rumora que el lector de huellas sería ultrasónico, ofreciendo más precisión y un área más amplia de detección en comparación con los actuales.

5G

2019 será el verdadero inicio de 5G, o al menos así se espera. La próxima generación de red celular promete mejores velocidades de descarga y subida de datos. Celulares como el Moto Z3 ya nos dieron una probadita de esto.

Los rumores dicen que el Galaxy S10 tendrá 5G, pero no creo que vayan a ser todas las versiones; a lo mejor será sólo una versión especial.

Cuatro versiones del Galaxy S10

Los rumores han dicho que Samsung planearía lanzar hasta cuatro versiones del Galaxy S10, en vez de solo dos como se espera (Galaxy S10 y Galaxy S10 Plus). No es claro qué nombres podrían tener. Se espera que se lancen las dos versiones acostumbradas, otra versión 5G y otra podría ser un Galaxy S10 de más alto rango que el Galaxy S10 Plus o simplemente una versión más barata de los otros modelos. Al menos esto es lo que sugieren los rumores.

Cuatro cámaras traseras

Otro rumor es que el Galaxy S10 no tendría doble cámara como el Galaxy S9 Plus, ni tres como el LG V40 o Huawai P20 Pro, sino que la empresa apostaría por integrar cuatro cámaras traseras.

No es claro qué beneficios tendría poseer tantas cámaras. La empresa presentó el Galaxy A9 (2018) con cuatro cámaras y esto no significa que presente muchas ventajas frente a los Galaxy S9, pero considero que con tres podría ser suficiente.

Inclusive, no es claro si el Galaxy S10 más barato tendrá solo una cámara o al menos dos.

12GB de RAM

Otro característica que no creo que tenga muchas posibilidades de hacerse realidad es que el Galaxy S10 tendría hasta 12GB de RAM. Aunque suena emocionante y considero que sería posible que el próximo año veamos celulares con esta cantidad de RAM, el Galaxy S9 tuvo 4GB de RAM y el Galaxy S9 Plus 6GB de RAM. Pasar de esa cantidad a 12GB de RAM es un salto enorme y no creo que tenga mucho sentido.

Además, el Samsung Galaxy Note 9 tuvo hasta 8GB de RAM, así que creo que antes de llegar a 12GB la empresa seguramente optaría por integrar 10GB de RAM en un solo modelo.

1TB de almacenamiento interno

1TB de almacenamiento va un poco en línea con la anterior característica del Galaxy S10, ya que pasar de 256GB (almacenamiento máximo de los Galaxy S9) a 1TB es un gran cambio que no tiene mucho sentido.

La empresa comenzó a ofrecer 512GB de almacenamiento interno en el Galaxy Note 9, así que aún así el cambio sería demasiado grande. A lo mejor, el rumor cometió un error al asegurar el 1TB de almacenamiento interno y sería sólo el máximo almacenamiento que podrían tener los Galaxy S10, ofreciendo lo mismo que tiene el Galaxy Note 9 (512GB internos y 512GB microSD) -- algo con mucho más sentido.

