Generación tras generación, Samsung ha demostrado una evolución puntual en sus diferentes celulares de la serie Galaxy S. Con la llegada de los Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10E y Galaxy S10 5G, la serie cumple 10 años de influenciar de manera importante el mercado móvil y el uso que le damos a nuestros dispositivos más personales -- nuestros teléfonos celulares.

A pesar de que, vistos en la actualidad, los primeros celulares de la serie Galaxy puedan parecer poco potentes, no tan elegantes y seguramente sin muchas funciones especiales, en su época fueron de los más potentes y avanzados del mercado.

Hay muchas razones por las cuales cada modelo fue uno de los teléfonos más anticipados y populares en su momento y no cabe duda de que dentro de los Galaxy S10 vemos un poco de esos celulares antiguos. Inclusive, es claro que hasta un poco de todos estos celulares, incluyendo los Galaxy S10, comparten múltiples características con el primer teléfono plegable de Samsung llamado Galaxy Fold.

Hoy te presentamos la primera de una serie de artículos sobre la historia de la línea Galaxy S hasta los Galaxy S10. En esta ocasión, recordamos los Galaxy S de primera generación, presentada en 2010.

Esta primera generación fue una de las más interesantes y caóticas de la serie, ya que tuvo más versiones que nunca y generó gran confusión para muchos usuarios.

Nota del editor: Cabe aclarar que estos no son todos los celulares Samsung Galaxy S que han existido, pero en mi opinión son los que mejor representan la línea de teléfonos insignia de Samsung en Estados Unidos y el mundo entero.

El primer Galaxy S salió a la venta en 2010 con una pantalla táctil Súper AMOLED de 4 pulgadas, un procesador de un núcleo de 1GHz, 512MB de RAM, una cámara trasera de 5 megapixeles (sin flash) y una frontal VGA. La batería era de 1,500mAh y corría Android 2.1 Eclair.

Su peso era de sólo 118 gramos, su grosor de 9.9 mm e integraba el botón de Inicio (Home) en la mitad de dos botones capacitivos, similar a lo que vemos hoy en día en múltiples celulares de Samsung.

En la actualidad, estas especificaciones no son las más sorprendentes y se podrían comparar fácilmente con las especificaciones de los celulares básicos con Android, pero en 2010, las características del Galaxy S eran sorprendentes. Este celular Samsung comenzó a marcar el rumbo de la reconocida y popular familia de celulares Galaxy S que se ha vuelto en las más populares en el mercado.

A pesar de que el Samsung Galaxy S salió a la venta a nivel mundial, este dispositivo nunca llegó oficialmente a Estados Unidos, al menos con estas características. En cambio, en Estados Unidos hubo una versión de este teléfono celular para cada operadora en el país. Los principales fueron el Vibrant (T-Mobile), Samsung Captivate (AT&T), Epic 4G (Sprint) y Fascinate (Verizon), todos pertenecientes a la primera generación de celulares Galaxy S, pero con modificaciones en el diseño y en ocasiones, con modificaciones de algunas especificaciones.

El Samsung Vibrant fue el modelo del Galaxy S que llegó a T-Mobile en EE.UU., poco después del original, con cambios que incluían el nombre.



Este teléfono celular tenía grandes similitudes a la versión original, con una pantalla táctil Súper AMOLED de 4 pulgadas, un procesador de un núcleo de 1GHz, 512MB de RAM, una cámara trasera de 5 megapixeles (sin flash), batería de 1,500mAh y Android 2.1 Eclair. Pesaba 118 gramos y tenía un grosor de 9.9 mm. Sin embargo, este celular no contaba con una cámara frontal y carece del botón de Inicio (Home). Sólo ofrecía los botones capacitivos.

Similar al Galaxy S original, el Samsung Vibrant contaba con bordes redondeados que se sentían bien en la mano. Su borde metálico le daba elegancia y le servía como protección en caso de caídas. Sin embargo, su mayor atractivo era su pantalla que ofrecía colores muy vibrantes con colores negros profundos. Recuerdo que este fue mi primer celular con Android, un regalo de mi esposa.

AT&T no se podía quedar atrás y días después sacó a la venta el Samsung Captivate. Este fue un celular con un cambio mucho más drástico en su diseño a comparación con el Samsung Vibrant de T-Mobile y el Galaxy S original, pero sus especificaciones eran muy similares.

El Samsung Captivate contaba con una pantalla táctil Súper AMOLED de 4 pulgadas, un procesador de un núcleo de 1GHz, 512MB de RAM, una cámara trasera de 5 megapixeles (sin flash), Android 2.1 Eclair, una batería de 1,500mAh y un grosor de 9.9 mm, igual que los otros modelos. Este celular no contaba con una cámara frontal ni botón de Inicio (Home).

Sin embargo, uno de los cambios más notorios en el Samsung Captivate fue el diseño. Sus bordes ya no eran tan curvos y, a pesar de tener una construcción más sólida a comparación de los otros modelos, su peso era mayor (128 gramos frente a 118 gramos) y no se sentía tan cómodo en la mano.

El siguiente teléfono celular de la familia Galaxy S en salir -- también en 2010 -- fue el Samsung Epic 4G. Este dispositivo, disponible exclusivamente en Sprint, era el más pesado (115 gramos) y grueso (1.4 cm) de esta primera generación porque traía un teclado QWERTY físico deslizable.

El Epic 4G, igual que los anteriores, presentaba una pantalla táctil Súper AMOLED de 4 pulgadas, un procesador de un núcleo de 1GHz, 512MB de RAM, una cámara trasera de 5 megapixeles, Android 2.1 Eclair y una batería de 1,500mAh. También contaba con un flash para la cámara trasera, una cámara frontal VGA y capacidad para funcionar con la red 4G WiMax de Sprint. Sin embargo, el Epic 4G tampoco tenía botón de Inicio (Home).

A pesar de ser grueso, el Epic 4G se sentía bien en la mano y tenía un cuerpo con bordes redondeados, similares a los del Galaxy S original y el Vibrant. Su teclado deslizable ayudó a muchos usuarios en la transición de un teclado físico a una pantalla táctil, ya que ofrecía algo de los dos mundos.

El último teléfono celular de la primera generación Samsung Galaxy S en salir al mercado estadounidense en los principales cuatro operadores del país fue el Samsung Fascinate.

En cuanto a especificaciones, el Samsung Fascinate era prácticamente igual al Epic 4G. Tenía una pantalla táctil Súper AMOLED de 4 pulgadas, un procesador de un núcleo de 1GHz, 512MB de RAM, una cámara trasera de 5 megapixeles con flash, Android 2.1 Eclair y una batería de 1,500mAh. Lo único que no tenía era una cámara frontal ni el teclado QWERTY físico como el del Epic 4G. El Samsung Fascinate mantuvo el peso de 118 gramos y el grosor de 9.9 mm que tenían la mayoría de los teléfonos de la primera generación del Galaxy S.

El Fascinate tenía un diseño muy similar al Vibrant, con pequeños cambios como la cámara trasera con flash y la ubicación de la bocina. Su cuerpo delgado y compacto, se sentía muy buen en la mano.

No te despegues de CNET en Español, pues pronto te contaremos la segunda de esta serie especial de cuatro partes sobre la historia de los Samsung Galaxy S hasta el Galaxy S10.

