Samsung lanzará el Galaxy plegable en 2019 y por US$1,850: analistas

El esperado teléfono plegable de Samsung está próximo a su presentación, pero costará un ojo de la cara.

Según analistas citados por The Korea Times, el teléfono llegará en el 2019 y tendrá un precio de US$1,850 en su versión desbloqueada. El precio podría variar si se compra de la mano de algún plan prepago de operadoras que lo vendan. The Korea Times es un medio confiable, aunque no siempre acierta en sus informes.

Los analistas citados dicen que el teléfono tendrá dos pantallas internas y una externa; cuando las dos pantallas internas están extendidas, el dispositivo tiene un tamaño de 7.3 pulgadas. Al plegarse, el teléfono pasa a tener la medida de 4.5 pulgadas, según estos analistas.

Samsung recibirá los componentes internos para comenzar a ensamblar este teléfono en noviembre, dice el reporte. El gigante surcoreano planea tener citas con las más grandes operadoras estadounidenses y europeas durante el CES ( enero de 2019) para mostrar un prototipo funcional.

Samsung no ha confirmado nada de los aspectos técnicos de este celular, pero la compañía ya dijo que está trabajando en un teléfono plegable. De hecho, se cree que el celular capaz de doblarse a modo de cartera llegará al mercado bajo el nombre de Galaxy S10 (o Galaxy X), un teléfono pronosticado para el primer trimestre de 2019.

El Galaxy S10 tendrá el panel plegable, además del supuesto lector de huellas integrado en la pantalla, como parte de un lanzamiento espectacular por parte de Samsung para celebrar los diez años de vida de la gama Galaxy S. El precio, sin embargo, parece ser el principal lastre; con una etiqueta de US$1,850, este teléfono sin duda será uno de los más caros que han estado disponibles para las masas.