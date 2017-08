2:08 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Samsung presentó su nuevo teléfono insignia de gran pantalla, el Galaxy Note 8, el 23 de agosto durante un evento en Nueva York.

El Note 8, que viene con doble cámara trasera, el muy querido lápiz óptico S Pen, 6GB de RAM y un elevado precio (más de US$900), tiene dos desafíos muy grandes: borrar el mal sabor de boca que dejó el ahora extinto Note 7 y diferenciarse lo suficiente de sus primos de menor tamaño, los Galaxy S8 y S8 Plus.

Después de todo, el Note 8 es solamente 0.1 pulgadas más grande que el S8 Plus y viene con una batería de menor capacidad (3,300 mAh) que el S8 Plus y el Note 7 (3,500 mAh). La razón de ello es obvia: Samsung no quiere arriesgarse a otra debacle de baterías explosivas como las del Note 7.

Así, con una batería menor que la de su predecesor y de su primo "menor" pero con un precio mucho más elevado, ¿vale la pena el Note 8? Sí, tiene un diseño hermoso, su S Pen tiene más innovaciones que nunca (puede traducir hasta frases) y guarda la promesa de maximizar la productividad. Aun así, ¿tomarías el riesgo?

Es una pregunta que solo puedes contestar tú. Y en esta decisión informada te ayudamos con esta serie de análisis, noticias, comparativos, imágenes y videos para que te enteres de todo sobre el Galaxy Note 8.

Análisis

Samsung Galaxy Note 8: Un Galaxy S8 con 'stylus', doble cámara trasera y 6GB de RAM [impresiones]

Noticias

Samsung presenta el Galaxy Note 8, un nuevo Gear VR y promete una batería segura

8 novedades del Galaxy Note 8

El Galaxy Note 8 viene acompañado del nuevo Gear Fit 2 Pro

Premio a la lealtad: Si compraste el Note 7, recibirás un descuento para el Note 8

El Galaxy Note 8 no funciona con gafas Gear VR antiguas

¿Quieres cambiar tu celular viejo por el Galaxy Note 8? Sácale jugo al canje

Precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy Note 8 sale en preventa el 24 de agosto en Estados Unidos

Samsung Galaxy Note 8: Cuándo, dónde y por cuánto comprarlo

El Samsung Galaxy Note 8 está disponible en Sprint con 50 por ciento de descuento

T-Mobile te alquilará el Samsung Galaxy Note 8 por US$39 al mes

AT&T te arrienda el Samsung Galaxy Note 8 por US$31.67 al mes

Verizon ofrece el Galaxy Note 8 por US$40 al mes

U.S. Cellular ofrece el Samsung Galaxy Note 8 por US$32.10 al mes

Best Buy ofrecerá descuento de US$150 en el Samsung Galaxy Note 8

El Galaxy Note 8 llega a México el 26 de septiembre

El Galaxy Note 8 ya se puede comprar en España y viene con regalo

1:41 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Comparativos



Frente a frente: Galaxy Note 8 vs. Galaxy S8 vs. S8 Plus

Comparativo: Galaxy Note 8 vs. iPhone 7 Plus, Moto Z2 Force, LG G6, HTC U11

Frente a frente: Galaxy Note 8 vs. Galaxy S8 vs. Galaxy S8 Plus (video)

Galerías

El Galaxy Note 8 desde todos sus ángulos [fotos]

Los mejores trucos del S Pen del Galaxy Note 8 [fotos]

1:17 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Videos



Galaxy Note 8: Primeras impresiones del nuevo celular de gran pantalla de Samsung

Exploramos la doble cámara del Samsung Galaxy Note 8

Los nuevos trucos de la doble cámara trasera del Galaxy Note 8

Diseño del Galaxy Note 8: Hermoso, grande y ergonómico

Galaxy Note 8: Las novedades más importantes

Samsung Galaxy Note 8: Las mejoras del S Pen

El S Pen trae mensajes animados y traducción instantánea

La aplicación PEN.UP incluye ahora imágenes para colorear

Frente a frente: Galaxy Note 8 vs. Galaxy S8 vs. Galaxy S8 Plus

Samsung DeX mejora las videollamadas en el Note 8

Bixby te deja personalizar tus comandos de voz

1:40 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO