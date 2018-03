Samsung lanzaría el Galaxy Note 3 Lite en 2014

Crédito: Sarah Tew/CNET

Hasta el momento, los teléfonos celulares Samsung Galaxy Note han sido solo dispositivos de gama alta, ofreciendo la última tecnología en el mercado y superando -en ocasiones- las características de la línea de celulares Galaxy S, la más popular de Samsung. Esto significa que a aquellas personas a quienes no les importan tanto las especificaciones o que no han tenido el dinero para comprar uno (cuesta US$300), no han podido experimentar el poder del Galaxy Note 3 y de su lápiz óptico, S Pen. Pero esto podría estar a punto de cambiar.

Según dijo una fuente no identificada al blog SamMobile, el Samsung Galaxy Note 3 Lite (modelo N7505) sería presentado en MWC 2014, y tendría especificaciones un poco menos poderosas que las del Note 3 actual, incluyendo un precio más bajo. El Note 3 Lite saldría al mercado en febrero o marzo de 2014.

Por el momento, no se conocen las especificaciones, pero reportes anteriores indican que Samsung optaría por una pantalla LCD en vez de la Super AMOLED. De igual manera, inidcan que contaría con una cámara de 8 megapixeles y un procesador menos poderoso que el que se encuentra actualmente en el Galaxy Note 3. Afortunadamente para muchos, Samsung probaría dos versiones con pantallas de 5.59 pulgadas y 5.7 pulgadas. El Galaxy Note 3 tiene actualmente una cámara de 13 megapixeles y una pantalla de 5.7 pulgadas.

Esta podría ser la oportunidad de llevar la tecnología del lápiz óptico S Pen a personas que no han tenido el dinero para comprar el Galaxy Note 3.



De comprobarse los reportes anteriores, ¿comprarías el Samsung Galaxy Note 3 Lite?