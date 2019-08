Samsung Galaxy Note 10 Plus vs. Galaxy S10 Plus: ¿Cuáles son las diferencias?

CNET

El Galaxy Note 10 Plus representa por primera vez una versión más grande y "Plus" del teléfono insignia más avanzado de Samsung y con esto podría generar un poco de confusión frente al Galaxy S10 Plus.

Los dos celulares comparten la misma idea de diseño, la cual se enfoca en ofrecer vidrio curvo en la parte trasera y frontal que se une justo en un marco de metal que lo hace sentirse bien en la mano. Sin embargo, el Galaxy S10 Plus está disponible también en cerámica para los modelos con más almacenamiento y RAM.

Además, mientras que el Galaxy S10 Plus tiene un conector de audífonos tradicional, el Note 10 Plus no lo tiene.

Los dos celulares se pueden cargar inalámbricamente y pueden cargar otros dispositivos de la misma manera, mientras que también son resistentes al agua con la certificación IP68.

Inclusive, las tres cámaras del Galaxy S10 Plus están presentes de una u otra manera en el Galaxy Note 10 Plus, ya que ofrece la misma versatilidad de contar con una cámara regular, una gran angular y un telefoto.

La única diferencia es que la apertura del telefoto mejora para pasar de f/2.4 a f/2.1 y lograr que en situaciones con poca luz obtengas mejores resultados. Además, la cámara principal no tiene el mismo campo visual de 77 grados, sino de 80 grados. Este es un cambio muy mínimo, pero en teoría permitiría capturar un poco más de la escena con el mismo disparo, pero también significaría que estarías un poco más retirado.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy S10 Plus vs. Note 10 Plus vs. Note 10: Las diferencias

Asimismo, el Galaxy Note 10 Plus tiene un cuarto lente que es de Tiempo de vuelo (ToF) para brindar las funciones AR Doodles (dibujar en realidad aumentada en videos) y para que el celular funcione como un escáner 3D -- funciones que no están disponibles en el S10 Plus.

Los dos celulares integran una pantalla Dynamic AMOLED curva que tiene biseles pequeños, pero en vez de integrar las dos cámaras frontales a través de una perforación hacia la esquina superior derecha, el Note 10 tiene solo una cámara y está ubicada en el centro de la parte superior. Igual, la apertura de la cámara frontal principal pasa de f/1.9 a f/2.2.

El tamaño de pantallas también es diferente y es que el Galaxy S10 Plus (6.4 pulgadas) se coloca en medio del Galaxy Note 10 (6.3 pulgadas) y el Galaxy Note 10 Plus (6.8 pulgadas).

El Galaxy S10 Plus tiene exactamente la misma resolución 2K del Galaxy Note 10 Plus, lo cual le permite ofrecer la mejor densidad de pixeles. Igual, algo para tener en cuenta es que los biseles del Galaxy Note 10 Plus son más pequeños que los del Galaxy S10 Plus.

Aunque el Note 10 Plus y el S10 Plus tienen el mismo procesador Snapdragon en Estados Unidos y otros pocos mercados. En la mayoría de mercados cuenta con una ventaja por ser el primer celular en integrar el procesador Exynos 9825, el cual trae algunas mejoras que lo podrían poner más al par del Snapdragon 855 en aspectos gráficos.

El Note 10 Plus también trae una batería más grande de 4,300mAh con una carga más rápida de 45 vatios con cable (viene con adaptador de 25 vatios) y 15 vatios de manera inalámbrica. En comparación, el Galaxy S10 Plus tiene una batería de 4,100mAh y una carga rápida de 15 vatios con cable y 7.5 vatios de manera inalámbrica.

Asimismo, el Galaxy Note 10 Plus tiene el doble de almacenamiento inicial (256GB en vez de 128GB) y aunque los dos tienen versión de 512GB, el S10 Plus es el único con versión de 1TB de almacenamiento. Por si lo dudabas, los dos tienen ranura para tarjeta microSD.

Reproduciendo: Mira esto: Galaxy Note 10 Plus: Más pantalla, cámaras y batería

Igual, el Note 10 Plus trae el S Pen con todas sus funciones que lo hacen ser más apto para productividad.

En cuando al precio, el Galaxy Note 10 Plus tiene un precio inicial de US$1,099, mientras que el Galaxy S10 Plus tiene un precio inicial de US$999.

En comparación con el Galaxy Note 10, ese celular no tiene una ranura microSD como el Note 10 Plus y tampoco el cuarto lente trasero. Su carga rápida es de 25 vatios con cable y 12 vatios inalámbricamente, mientras que su batería es de 2,500mAh. Su precio es de US$949.

A continuación comparamos las especificaciones y otras características del Galaxy Note 10 Plus con el Galaxy S10 Plus en más detalle.

Comparación: Galaxy Note 10 Plus vs Galaxy S10 Plus vs. Note 10

Galaxy Note 10 Plus Galaxy S10 Plus Galaxy Note 10 Pantalla 6.8 pulgadas 6.4 pulgadas 6.3 pulgadas Resolución 3,040x1,440 pixeles 3,040x1,440 pixeles 2,280x1,080 pixeles Densidad de pixeles 498ppp 522ppp 401ppp Sistema operativo Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Android Pie (One UI) Procesador 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.73GHz Exynos 9820 2.84GHz Snapdragon 855 / 2.7GHz Exynos 9825 Almacenamiento 256GB, 512GB (UFS 3.0) 128GB, 512GB (edición de cerámica) o 1TB (edición de cerámica) 256GB (UFS 3.0) Expansión de almacenamiento Sí Sí, hasta 512GB No Cámara trasera Cuatro: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica + ToF Triple: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (77 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de12 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.4 de 45 grados) con estabilización óptica Tres: 12 megapixeles (variable de f/1.5 y f/2.4) con estabilización óptica (80 grados) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2 de 123 grados) + telefoto de 12 megapixeles (f/2.1 de 45 grados) con estabilización óptica Grabación en cámara lenta 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 960fps en Full HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) Doble: 10 megapixeles (f/1.9) + 8 megapixeles (para detectar profundidad y con f/2.2) 10 megapixeles (f/2.2) (80 grados) RAM 12GB 8GB o 12GB (solo en cerámica) 8GB Batería 4,300mAh (carga rápida de 25 vatios, compatible con 45 vatios) 4,100mAh (carga rápida de 15 vatios) 3,500mAh (carga rápida de 25 vatios) Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 6 NFC Sí Sí Sí Resistente al agua Sí, IP68 Sí, IP68 IP68 Lector de huellas Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Sí, en la pantalla (ultrasónico) Lector de iris No No No Reconocimiento de rostro Sí (básico) Sí (básico) Sí (básico) Carga inalámbrica Sí (Fast Wireless Charging) de 15 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging 2.0) de 7.5 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Sí (Fast Wireless Charging) de 12 vatios y carga reversible (Wireless PowerShare) para cargar otros dispositivos Características importantes AR Doodles permite dibujar en videos, ranura microSD, S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos Pantalla curva, el S10 más avanzado sin 5G, lector de huellas len pantalla, opción de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM, tres cámaras traseras y dos frontales para mejores fotos con fondo borroso, tiene ranura microSD y sensor de ritmo cardíaco, es resistente al agua y puede cargar otros dispositivos inlaḿabricamente (necesita más del 30 por ciento de carga) S Pen con Bluetooth y funciones de Air Actions, convertir escritura a documentos de Word, video con fondo borroso, enfoque de grabación de sonido en video a un punto específico con zoom, grabación de pantalla con cámara frontal activa, conectar inalámbricamente celular con computadora Windows para notificaciones y fotos Tamaño 162.3x77.2x7.9mm 157.6x74.1x7.8mm 151x71.8x7.9mm Peso 196 gramos 175 gramos 168 gramos Precio sugerido US$1,099 US$999 US$949