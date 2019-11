El Galaxy Note 10 Lite aparece en imágenes y junto a sus especificaciones

Agrandar Imagen Let's Go Digital

El rumorado teléfono Galaxy Note 10 Lite se filtró el jueves 28 de noviembre a gran detalle, tanto en especificaciones como en imágenes.

El sitio SamMobile publicó aspectos de las características técnicas que tendrá este teléfono. El sitio Let's Go Digital, por su parte, publicó imágenes hechas en computadora (renders) del Note 10 Lite, un celular con aires del Note 10 que ya conocimos, pero que sería más barato.

SamMobile, respecto a las especificaciones, sugiere que el celular tendrá el procesador Exynos 9810 y 6GB en RAM. Estas especificaciones le darían al Note 10 Lite un desempeño por debajo de otro celular rumorado, el Galaxy S10 Lite (que se rumora con el chip Snapdragon 855 y 8GB de RAM).

Bajo estas especificaciones, el Note 10 Lite tendrá diseño de Note 10, pero especificaciones del Note 9 y, como dice SamMobile, esta no es una mala combinación si el precio es el correcto. Asimismo, el Note 10 Lite incluirá un S Pen idéntico al del Note 10 y Note 10 Plus, dando más relevancia a las funciones con el lápiz óptico y no tanto a la ficha técnica.

El sitio Let's Go Digital, basándose en un registro de patente a nombre de la empresa surcoreana, muestra imágenes (arriba) de cómo luciría el teléfono y sería, básicamente, un Note 10 con su cámara frontal a la mitad de la pantalla, el lápiz óptico S Pen, insertado debajo del celular y la cámara trasera de tres lentes.

Samsung no ha dado detalles oficiales del Note 10 Lite y tampoco sobre el Galaxy S10 Lite, pero conforme pasa el tiempo su lanzamiento suena cada vez menos probable, ya que también se acerca la fecha de lanzamiento del Galaxy S11 que sería en febrero o marzo de 2020.