Samsung confirma los Galaxy Buds Plus tras filtración en el App Store

Samsung confirmó el lanzamiento de los audífonos Galaxy Buds Plus luego de que estos se filtraran con gran detalle en la tienda App Store de Apple.

"[Samsung] está emocionada por lanzar los Galaxy Buds Plus muy pronto", dijo un vocero de Samsung a CNET y dijo que la aplicación "permitirá a los usuarios disfrutar una experiencia de sonido más optimizada al vuelo".

El comentario de Samsung llega luego de que la mañana del martes 4 de febrero la aplicación Samsung Galaxy Buds Plus apareció en el App Store a pesar de que los audífonos con los que funcionará todavía no llegan al mercado y, sobre todo, aún no han sido anunciados oficialmente.

La aplicación ha estado disponible por varias horas a pesar de confirmar el nombre y diseño de un producto no anunciado. Samsung no ha dado comentarios sobre estos audífonos, pero se espera que sean anunciados el 11 de febrero, junto con el Galaxy S20.

Las capturas de pantalla muestran que los Buds Plus serán un poco más pequeños que el modelo anunciado el año pasado. La aplicación servirá para emparejar los audífonos con el iPhone y desde la misma los usuarios podrán ver la duración de batería restante. El app, además, tendrá información de la versión instalada, la opción de actualizar el software y poco más.

Es importante notar que la generación actual de los Galaxy Buds no cuenta con un app para iOS, pero eso estaría por cambiar con los Galaxy Buds Plus, aunque más allá de conocer la duración de batería no hay mucha razón para que el app exista ya que la sincronización entre dispositivo y audífonos se puede hacer desde la configuración.

El app no muestra ninguna función sobre la cancelación de ruido, dando apoyo a los rumores que sugieren que los Buds Plus mejorarán en calidad de audio, pero no adoptarán la cancelación de ruido exterior, una función que sí ofrece Apple y Huawei, dos de las rivales de Samsung.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el martes 4 de febrero a las 2 p.m., hora del Pacífico de Estados Unidos, para agregar el comentario de Samsung.

