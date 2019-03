Agrandar Imagen Trending Leaks

El próximo teléfono de Samsung, el gama media Galaxy A90 no tendrá notch y su pantalla será sin biseles, de acuerdo con la propia empresa surcoreana.

Samsung publicó en su página Web algunas especificaciones y características de este celular, el único que falta por anunciar de la línea Galaxy A. Samsung ya anunció los Galaxy A30 y Galaxy A50 que tendrán características y especificaciones inferiores al próximo A90.

La página de Samsung menciona un Galaxy A90 notchless, revelando que el teléfono no tendrá ningún tipo de ceja de gota o al estilo de una pestaña. La información oficial también menciona una pantalla "Infinity", una palabra que Samsung utiliza para referirse a los celulares sin biseles como su gama alta Galaxy S.

Es muy probable que notchless se use porque Samsung colocará un orificio en la pantalla como en el Galaxy S10 y S10 Plus. Los A30 y A50 sí tienen un notch estilo de gota de agua. Existe la posibilidad de que Samsung no opte por estas opciones y siga los pasos de otras fabricantes chinas. Según el confiable filtrador @IceUniverse, Samsung usaría una cámara frontal retráctil y así no colocar ni notch y tampoco hoyo en la pantalla.

El sitio especializado Galaxy Club fue el primero en descubrir esta información del Galaxy A90 en la página de Samsung.

