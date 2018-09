Galaxy A6: El celular gama media de Samsung llega a EE.UU. por US$360

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Tres nuevos teléfonos y una tableta de Samsung desembarcan este mes en Estados Unidos.

Los dispositivos Galaxy A6, Galaxy J3, Galaxy J7 y la Galaxy Tab A de 10.5 pulgadas estarán disponibles en la página de Samsung y otros puntos de venta como comercio electrónico y operadoras en el país. Los cuatro productos de la surcoreana saldrán a la venta a partir del 14 de septiembre.

El Galaxy A6 es un celular de la gama media que se presentó hace tiempo pero que hasta ahora llega a Estados Unidos. El teléfono se podrá comprar de inicio y desbloqueado en la página de Samsung por un precio de US$360, o también con la operadora Sprint.

Samsung dice que el Galaxy A6 llegará más adelante a otras operadoras, pero no confirma a cuáles ni la fecha exacta. Samsung no dio detalles de la disponibilidad del Galaxy A6 Plus en EE.UU.

Los Galaxy J3 y J7 son celulares de gama de entrada también anunciados hace unos meses. A Estados Unidos llegan con un precio de US$170 y US$250, respectivamente, y se podrán comprar en la página de Samsung.

La tableta Galaxy Tab A de 10.5 pulgadas se podrá comprar en Amazon, Walmart y en la página de Samsung para Estados Unidos. El precio de la tableta es de US$329 por la versión con Wi-Fi; una versión con LTE llegará a Sprint y Verizon más adelante este año.