Hay 9 teléfonos Galaxy en el mercado: Aquí te decimos cómo diferenciarlos

Si creías que ya había muchos teléfonos Galaxy en el mercado como para seguirles la pista, Samsung recién agregó otros cuantos a la lista. El 7 de agosto, la compañía surcoreana dio a conocer tres nuevos teléfonos Note, el Note 10, el Note 10 Plus y el Note 10 Plus 5G, ubicados en la parte alta de los teléfonos premium. Estos nuevos dispositivos, se unen a otros seis teléfonos Galaxy que Samsung anunció este año, lo que suma un total de nueve —sí, nueve— celulares Galaxy diferentes que puedes comprar.

Desde teléfonos baratos hasta 5G, e incluso uno que se puede doblar por la mitad, aquí agrupamos los más recientes teléfonos Galaxy y te decimos qué tiene cada uno de especial que lo distingue de los otros y ordenados del más barato al más caro.

Es el teléfono Galaxy con la pantalla más grande (que no se dobla). El Note 10 Plus tiene una pantalla de 6.8 pulgadas. Como el otro Note 10, tiene una sola cámara frontal pero además de las tres en la parte trasera tiene una cuarta con sensor de profundidad. Y aunque no tiene entrada tradicional de audífonos sí tiene memoria expandible, a diferencia del Note 10.

El Note 10 Plus 5G es idéntico al Note 10 Plus salvo que también ofrece conexión a redes 5G. Debido a esto, el teléfono pesa 2 gramos más y es US$200 más caro que el Note 10 Plus. Estará disponible en Estados Unidos con Verizon, AT&T y T-Mobile, y en Corea del Sur y otros mercados internacionales, aunque quizá no valga la pena invertir todavía en este teléfono.