Samsung usa una foto hecha con una cámara DSLR y la hace pasar por propia

Agrandar Imagen DIY Photography

Samsung está en el ojo del huracán tras ser acusada de usar una foto hecha con una cámara profesional y hacerla pasar como si hubiera sido tomada por uno de sus celulares.

En un artículo para el sitio DIY Photography, la fotógrafa serbia Dunja Djudjic destalló lo sucedido: una de sus fotografías, a la venta en el banco de imágenes de Getty, fue comprada por Samsung, modificada y publicada en la página del celular Galaxy A8 Star para demostrar su efecto de desenfoque (background blur).

Djudjic afirma que Samsung retocó la imagen en el tono de la piel de la modelo, así como en el color de su cabello. No obstante, el cambio más notorio es, quizá, que Samsung cambió el fondo original y creó dos imágenes a partir de la nueva foto: una con el fondo enfocado y otra con el fondo desenfocado para demostrar que el teléfono es capaz de modificar la cantidad de desenfoque (bokeh) en la imagen. La foto puede ser vista en la página de Samsung Malasia.

La fotógrafa dice que Samsung usó su foto hecha con una cámara DSRL para "falsificar" su efecto de desenfoque en el teléfono. Djudjic dice que contactó a Samsung por varios medios pero que no ha recibido respuesta.

La página de Samsung no atribuye explícitamente que la imagen fue tomada (o no) por el Galaxy A8 Star, pero debajo de la imagen están las letras chiquitas que advierten: "imagen simulada para fines de demostración". El aviso no deja en claro si se trata de una imagen hecha con un celular de Samsung o si es una imagen comprada y tomada con una cámara profesional, dando pie a la interpretación errónea.

No es la primera ocasión que Samsung utiliza imágenes tomadas con cámaras DSLR para promocionar sus productos. Este año la compañía fue acusada de usar imágenes de una base de datos para campaña en redes sociales de sus celulares en Brasil.

Samsung tampoco es la única empresa que ha sido encontrada con las manos en la masa. Huawei hizo lo mismo en una campaña para promocionar uno de sus celulares insignia hace algunos años. La empresa compartió una imagen en redes sociales que hacía pasar como tomada por su celular, pero la información EXIF demostró que fue tomada por una cámara profesional.