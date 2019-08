Agrandar Imagen Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Samsung eliminó la semana del 5 de agosto los videos en los que se burlaba de las carencias del iPhone, mismas de las que ahora sufre el Galaxy Note 10, el nuevo teléfono que hizo su debut el miércoles.

Los videos fueron prácticamente eliminados de la faz del Internet, reporta Business Insider, indicando que ya no están disponibles en los canales principales de Samsung en YouTube. Algunos medios que publicaron artículos relacionados a estos videos, como una nota de The Verge en 2017, muestran videos insertados que ya no se pueden ver.

Samsung se burlaba de Apple por ciertas carencias del iPhone, incluyendo la falta de una ranura para tarjeta microSD o un puerto de audífonos tradicional de 3.5mm, que ahora el Note 10 tampoco tiene. Uno de los videos en los que Samsung se burlaba era Growing Up, que mostraba a un fiel usuario del iPhone hasta que se hartó de ver cómo los teléfonos Galaxy tenían lo que él buscaba en un celular –incluyendo, por supuesto– una entrada para sus audífonos.

Al cierre de edición, el video Growing Up no se pudo encontrar en los canales principales de Samsung, pero la versión de Malasia aún lo tiene disponible –y ya se veían comentarios destacando que el Note 10 ahora ya tiene esas mismas carencias.

El video de Growing Up no fue el único con el que Samsung se mofó del iPhone. La compañía surcoreana, durante lanzamientos como en el del Galaxy Note 7 o en videos publicitarios del Galaxy S9 o del Note 8, aprovechó para seguir haciendo burla de la falta de puerto de audífonos y microSD.

