Samsung va con todo por Apple: confirma bocina y reloj inteligente

El Galaxy Note 8 no es la única sorpresa de Samsung.

La compañía surcoreana, a través de DJ Koh, presidente de móviles en Samsung, adelantó en entrevista con CNBC que lanzará un nuevo reloj inteligente Gear la próxima semana y confirmó que la compañía está trabajando en una bocina inteligente similar a Amazon Echo.

El reloj será el primero en ser anunciado y se presentará tan pronto como la semana entrante, que es cuando se celebrará el evento tecnológico IFA 2017 en Berlín, Alemania. El nuevo reloj será de la familia Gear S, dijo Koh, así que seguirá la línea del Gear S3, que analizamos en febrero pasado.

La presentación de un nuevo Gear S sucederá semanas antes de que Apple, según rumores, presente la tercera generación de su Apple Watch y el primero con conectividad LTE. Apple no ha confirmado ningún evento, aunque se espera un lanzamiento para la segunda o tercera semana de septiembre.

Samsung no pierde la esperanza en ser de los fabricantes más populares de wearables, a pesar de no figurar entre las principales marcas. Según Strategy Analytics, Xiaomi, Fitbit y Apple (en ese orden), son las fabricantes con la mayor presencia; el lado positivo es que Samsung no depende de Google y Android Wear, un sistema operativo que ha sido dejado en segundo plano tanto por su creadora como por los fabricantes.

La bocina inteligente sonará pronto

"Tal vez la anunciemos pronto.Ya estamos trabajando en ella", dijo Koh a la cadena de televisión sobre esta mentada bocina inteligente. "Como he mencionado, queremos ofrecer una experiencia fructífera en el hogar a través de productos de Samsung, y queremos movernos bastante en el tema".

La confirmación de Samsung sobre su bocina inteligente refuta los últimos rumores que sugerían una pausa en el proyecto, pues la madurez de Bixby no sería la suficiente como para potenciar una bocina inteligente de la misma forma que Alexa lo hace en las bocinas Echo de Amazon, Siri en la HomePod de Apple y Google Assistant en la Google Home de… Google.

Samsung parece estar mejorando con el funcionamiento de Bixby. Esta semana, la compañía develó que Bixby ya funciona en todo el mundo, siempre y cuando sea en inglés o coreano.

Koh no dijo cuándo se presentará la bocina más allá de decir "pronto", pero algunos rumores dicen que la bocina se anunciaría en CES 2018, un evento que está a unos cinco meses de distancia. Su diseño, haciendo caso a los reportes, sería muy peculiar y diferente a las bocinas que hasta ahora se han visto, con un acabado ovalado.