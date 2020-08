Samsung cancelaría su evento SDC 2020 por el coronavirus y pocas novedades

Agrandar Imagen Juan Garzón/CNET

La firma surcoreana planea cancelar el evento por múltiples razones, incluyendo la pandemia del nuevo coronavirus que prohibe las reuniones en lugares encerrados. Sin embargo, en Samsung hay otro padecimiento que afectaría la celebración del evento: la falta de novedades para su software.

Según un reporte de SamMobile, Bixby, al igual que servicios de música y salud de Samsung, no han cambiado desde el SDC de 2019 y Samsung parece no tener cambios drásticos para estos servicios que sean suficientes como para celebrar un evento digital este año. Bixby, que se anunció 2017, no ha podido acercarse en funciones como Siri de Apple, Alexa de Amazon y Assistant de Google.

Las pocas novedades a nivel software son por un reciente cambio estratégico, dice SamMobile. Samsung está concentrando sus esfuerzos en innovar a nivel hardware con productos estelares como los teléfonos plegables, una categoría en la que la empresa está participando bastante. Asimismo, Samsung está priorizando nuevas alianzas de producto, dice el reporte.

El evento SDC, aunque enfocado a software, también ha servido a Samsung para mostrar productos en los que está trabajando. Ediciones pasadas de este evento han servido para conocer la bocina inteligente Bixby Home y la primera versión del Galaxy Fold. Pero para lo que resta del año Samsung ya no tendría productos (al menos no estelares) por mostrar. La empresa ya anunció el Galaxy Z Fold 2, los Note 20 y accesorios inteligentes — una razón para creer que no habrá SDC este año, según el reporte.

A diferencia de Google, Samsung no se reconoce por su software, ni crea ningún sistema operativo y sus aplicaciones en productos pueden ser fácilmente reemplazadas por las de Google o terceros que cuentan con más funciones y son mucho más usadas.

Samsung no ha dado comentarios sobre el evento SDC de este año.