Aunque conocemos a Samsung por sus teléfonos o chips, lo cierto es que la empresa también puede crear sensores y sistemas para la captura fotográfica. Una muestra es el nuevo sistema de cámaras Samsung ISOCELL Dual, que la empresa anunció a través de su blog oficial.

Esta nueva tecnología permitirá que los fabricantes de teléfonos baratos puedan comprar a la empresa una solución de cámara dual, que permitirá no solo hacer mejores fotos, sino que también integrar una serie de herramientas de fácil integración en los nuevos teléfonos móviles.

Según Samsung, la cámara dual tiene dos sensores de imagen que pueden capturar diferente información de luz, habilitando nuevas funciones como el enfoque selectivo y el disparo con baja luminosidad (conocido como LLS). La empresa explica que ha desarrollado una solución que los fabricantes podrán integrar de forma rápida en nuevos teléfonos, ahorrando costos de investigación.

La empresa sudcoreana venderá su cámara ISOCELL Dual en dos versiones. Una con 13 + 5 megapixeles y otra con dos sensores de 8 megapixeles.

No debemos esperar este tipo de cámaras en teléfonos de la propia Samsung, o no al menos en ninguna que se vaya a lanzar de inmediato. Para su próximo teléfono estrella, el Galaxy S9 Plus, se espera que la empresa incorpore un sensor Sony IMX345, que le habilitaría para realizar capturas fotográficas con 12 megapixeles de resolución y la mayor apertura de un teléfono móvil de f/1.4.

Este tipo de rumores ganan credibilidad, cuando juntamos varios de ellos, como este de principios de año, en el que Samsung patentaba el eslogan "La Cámara. Reinventada" y que aplicaría al Galaxy S9 Plus.

Samsung celebrará un evento en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, y allí estarán un equipo de CNET y CNET en Español para contártelo todo.