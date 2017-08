Samsung integrará cámara doble en su gama media: reporte

Agrandar Imagen Samsung

Samsung equipará a sus celulares gama media con cámaras doble, una característica casi exclusiva de los celulares de gama alta, según ET News.

El primer teléfono de la gama media de Samsung en tener una cámara de este tipo debutaría este mismo año, dice el medio asiático, justamente durante el cuarto trimestre del año. Samsung pondría una cámara doble en su portafolio de gama media para diferenciarse del resto de sus rivales.

La cámara, por obvias razones, sería inferior a la cámara doble de 12 megapixeles del Galaxy Note 8. Según ET News, uno de los lentes del gama media a debutar será de 13 megapixeles, mientras que el otro será diferente pero se desconoce su resolución. Asimismo, la cámara no tendría estabilizador de imagen óptico (OIS).

Este gama media de Samsung no sería el primero en la categoría que incluye una cámara doble. Motorola es una de las empresas que ofrece celulares de la gama media con cámara doble, como bien lo hace su modelo Moto G5S Plus, una versión modificada del Moto G5 Plus.

Las cámaras doble tienen diferente funcionalidad. Algunos celulares --como el iPhone 7 Plus-- la usan para resaltar el objetivo en una foto y difuminar el resto de la imagen; mientras que otros celulares --como el Huawei P10-- capturan con un lente los colores y con el otro la imagen en blanco y negro, juntar ambas fotos y ofrecer un mejor resultado; y hay otros --como el LG G6-- que usa los dos lentes para hacer capturas de campo amplio.

ET News no informa si el gama media de Samsung usará la cámara al estilo de alguno de los ejemplos antes mencionados o si seguirá los pasos del Galaxy Note 8, que es capaz de tomar fotos amplias y también toma fotos con desenfoque.