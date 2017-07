La bocina inteligente con Bixby de Samsung es una realidad: reporte

Agrandar Imagen CNET

Samsung está trabajando en una bocina inteligente potenciada por su asistente virtual Bixby, según The Wall Street Journal.

El proyecto es conocido internamente como Vega y la bocina carece de una fecha de lanzamiento debido a los problemas técnicos que ha tenido Bixby en inglés, según el reporte. Sin embargo, el proyecto toma forma y es bastante serio debido a que su competencia más cercana ya lanzó --o lanzará en un futuro cercano-- una bocina inteligente.

Hace unas semanas y días después de que Apple presentó su bocina inteligente HomePod, The Korea Herald reportó que Samsung tendría planes de lanzar su bocina inteligente con Bixby ante la presión de sus competidores. The Korea Herald no dio información de una fecha de lanzamiento.

La llegada de esta bocina será marcada por el desempeño y mejora de Bixby, que apenas está siendo activado en Corea del Sur, pero los usuarios en Estados Unidos apenas comienzan a poder probarlo, cuatro meses después de que el celular salió a la venta.

Según reportes de esta semana, Samsung no ha lanzado Bixby abiertamente en EE.UU. por la falta de datos e información. Samsung lanzó Bixby tras la compra en 2016 de Viv Labs, una empresa de inteligencia artificial con base en Estados Unidos. Viv Labs también está detrás de Siri de Apple.

Google, Apple y Amazon son sólo un ejemplo de las fabricantes que tienen bocinas en el mercado, con la excepción de que Apple lanzará HomePod al final de este año. Las bocinas inteligentes son un mercado emergente que pretende llegar a los amantes de la música con dispositivos conectados en el hogar y que quieren un asistente que los escuche en todo momento en su casa.