Agrandar Imagen Joshua Goldman/CNET

Samsung ha bloqueado la habilidad de reasignar el botón de Bixby a otras aplicaciones en el Galaxy S8, según pudo conocer ZDNet, el sitio hermano de CNET y CNET en Español, basándose en reportes del sitio XDA Developers.

Una actualización del Galaxy S8 estaría bloqueando la posibilidad de que ese botón para pedir ayuda a Bixby pueda ser asignado a Google Assistant o a cualquiera otra aplicación o variedad de tareas.

Aunque los Samsung Galaxy S8 y S8 Plus saldrán al mercado esta misma semana, lo cierto es que Bixby no tendrá soporte de voz y no se espera hasta más avanzada la primavera.

El sitio fuente no tiene claro si Samsung no permitirá reasignar este botón en el futuro, aunque un representante de la empresa citado por ZDNet dijo: "no puedo asegurar que no suceda nunca, pero no lo soportamos oficialmente", en alusión a que, al menos de momento, el botón no puede utilizarse para ninguna otra función.

Echa un vistazo aquí a todo lo que debes saber de Bixby, el nuevo asistente virtual de Samsung que promete ayudarte en muchas tareas cuando sus funciones estén completas, aunque tal vez deberías saber que aún no habla español.