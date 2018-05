Samsung

Mickey, Minni y el pato Donald ya no serán las únicas celebridades de Disney en formar parte de los AR Emoji de Samsung en los Galaxy S9 y S9 Plus. La súper familia de The Incredibles se une a partir de esta semana a la acción.

Según explicó Samsung en su sitio Web oficial, Mr. Incredible, Elasticgirl, Violet, Dash, Jack-Jack y el amigo de la familia, Frozone, ahora será parte de la cámara de realidad aumentada de sus más nuevos teléfonos.

El nuevo paquete de AR Emojis puede descargarse directamente desde la cámara de los S9 y S9 Plus pulsando el botón "+" cuando estás dentro de la opción de emojis de realidad aumentada. Una vez en este apartado, podrás descargarlo de la Galaxy App Store.

Disney y Samsung anunciaron esta colaboración en el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles de Barcelona en febrero, y entonces se dieron a conocer los primeros personajes.

The Incredibles 2 es la primera película de Disney en obtener sus propios AR Emojs de manera independiente a los personajes más famosos del estudio cinematográfico. Este filme llegará a los cines el 15 de junio.