Samsung y Apple evolucionaron y Huawei se ganó la atención móvil en 2018

Juan Garzon/CNET

No es ningún secreto que empresas como Samsung y Apple no introdujeron cambios importantes en sus teléfonos insignia de 2018; en cambio, vimos un refinamiento de lo que fueron los Galaxy S8, Galaxy Note 8 y el iPhone X.

La llegada del Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus, Galaxy Note 9, iPhone XS, iPhone XS Max y el iPhone XR Max trajo prácticamente una camada de celulares con un diseño muy parecido al que vimos el año pasado, apenas con algunas modificaciones –y un aumento de precios– que para muchos no fue suficiente.

Según cifras de la firma de análisis de mercado IDC, Samsung perdió un 13.4 por ciento de mercado durante el tercer trimestre de este año, en comparación con el mismo período del año pasado. Apple, por su parte, vio un ligero crecimiento de 0.5 por ciento en el mismo periodo.

Huawei comenzó el año muy fuerte, lanzando los P20 que incluyeron el primer teléfono de una empresa importante con tres cámaras traseras (P20 Pro), además de un modo nocturno sobresaliente que ayudó a lograr fotos con mejor iluminación en situaciones donde la luz era muy escasa.

Asimismo, Huawei también introdujo en los P20 una parte trasera con color en gradiente, algo que gustó muchísimo y que ahora está comenzando a aparecer en celulares de otras empresas.

Gracias a estos movimientos y a que la empresa ha impulsado fuertemente su marca en muchos mercados, Huawei logró crecer un 32.9 por ciento en el mercado mundial durante el mismo periodo en el que Samsung cayó y Apple no tuvo grandes cambios, según IDC. Para Huawei, ese crecimiento fue el más importante de la lista de las cinco empresas que más distribuyen celulares a nivel mundial y le ha permitido consolidarse en la segunda posición del mercado a nivel mundial sobrepasando a Apple y colocándose solo detrás de Samsung.

Durante el tercer trimestre de 2018, Samsung tuvo una cuota de mercado del 20.3 por ciento (72.2 millones de unidades); Huawei, una de 14.6 por ciento (52 millones); Apple, 13.2 por ciento (46.9 millones); Xiaomi, 9.7 por ciento (34.3 millones) y Oppo con el 8.4 por ciento (29.9 millones de unidades), según IDC.

Vale la pena tener en cuenta que este crecimiento de Huawei no significó que los P20 fueron los celulares más vendidos en el mundo durante el año, porque ese dato no se conoce en este momento. No obstante, los teléfonos insignia de todas las empresas influencian de manera importante la percepción de las marcas en la industria y sin duda que Huawei hizo un buen trabajo en 2018.

Este crecimiento de Huawei se vuelve aún más impresionante cuando se tiene en cuenta los problemas que ha enfrentado para vender sus celulares en Estados Unidos –uno de los mercados más importantes del mundo.

Pero si bien estas son buenas noticias para Huawei, el 2019 podría ser un año más difícil para la empresa china teniendo en cuenta que empresas como Samsung, Apple e incluso LG deberían traer cambios más significativos a sus respectivos celulares.