Juan Garzón / CNET

Samsung estaría ya trabajando en la actualización a Android Oreo para los Galaxy S7 Edge y, al parecer, un solo suertudo recibió la actualización esta semana.

Según el blog SamMobile, un usuario de un S7 Edge en Vietnam recibió ya dicha actualización, a pesar de que Samsung todavía no libera la versión final de Android 8.0 Oreo para el Galaxy S8, Galaxy S8 y Galaxy Note 8.

No es común que Samsung libere una actualización a un celular "viejito" antes de comenzar a actualizar sus teléfonos insignia más recientes y por eso se cree que esta liberación podría ser un error. Es probable que se trate de una versión beta o para desarrolladores y no la versión final. Según SamMobile, sin embargo, esta no sería la primera vez que ocurre un error de esta naturaleza.

De cualquier manera, es bueno ver que Samsung ya está trabajando en la actualización para sus teléfonos insignia de hace dos años.

No está claro si otros dueños de un Galaxy S7 Edge, y posiblemente con el Galaxy S7 recibirán pronto la actualización a Oreo o si tendrán que esperar todavía algunos meses.

