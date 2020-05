Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

La Nintendo Switch 2 dejará de usar un procesador gráfico de Nvidia para usar uno desarrollado por Samsung y AMD, de acuerdo con SamMobile.

El sitio cree que Nvidia, la fabricante del Tegra X1 que utiliza la generación actual del Nintendo Switch, no tiene listo un nuevo procesador para la segunda generación de la consola, por lo que Nintendo tendrá que buscar un nuevo proveedor del chip.

Samsung y AMD, aliadas desde 2019 para el desarrollo de nuevas tecnologías de procesamiento, podrían ser el reemplazo de Nvidia. SamMobile cree que AMD tiene la tecnología necesaria para crear el procesador gráfico de una segunda generación de la Switch, y Samsung tiene el músculo para producirlo.

El reporte de SamMobile no habla de ninguna fuente y se basa meramente en que Nvidia no ha dado señales de un nuevo procesador gráfico para la Nintendo Switch 2, una consola que todavía no ha sido confirmada y que está lejos de ser oficial. Nintendo ya dijo que no planea lanzar una nueva consola en este año.

La firma nipona de videojuegos no tiene ninguna prisa por anunciar una nueva consola. La Nintendo Switch, contemplando también la versión Lite, ya superó las 50 millones de consolas vendidas hasta la fecha, demostrando que a tres años de su lanzamiento se sigue vendiendo como pan caliente.