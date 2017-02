Samsung nos dará una probadita del Galaxy S8 durante el MWC

Agrandar Imagen Capturas de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Samsung no presentará el Galaxy S8 durante el MWC, pero eso no significa que la compañía no compartirá un adelanto con el mundo.

The Korea Herald dice que Samsung lanzará la nueva tableta Galaxy Tab S3 durante la feria de dispositivos móviles en Barcelona, España; pero, también, Samsung presentaría un pequeño vistazo a su nueva joya de telefonía.

El reporte no elabora en detalles de qué y cómo es que Samsung presentará un vistazo al Galaxy S8, pero es probable que la compañía muestre un video de introducción de un teléfono que anunciará más adelante. Los rumores sugieren que el S8 se presentará oficialmente el 29 de marzo.

El hecho de que Samsung no presente el Galaxy S8 en el MWC es algo que no sucede todos los años. Año tras año, Samsung aprovecha el evento para mostrar su más reciente teléfono insignia; pero este año habría sido diferente por cuestiones de precaución.

La compañía, apenas en el proceso de despejarse los problemas tras la debacle del Note 7, habría decidido retrasar el lanzamiento del Galaxy S8 para asegurarse de que se trata de un producto seguro y no susceptible a las sobrecargas y explosiones de batería.

Samsung ya confirmó su presencia en el MWC con una invitación enviada a los medios, incluyendo CNET en Español, la tarde del martes 31 de enero. La invitación no revela mucho, pero se cree que el evento tendrá como foco principal la Galaxy Tab S3.

Según los rumores, la Galaxy Tab S3 tendría una pantalla de 9.6 pulgadas, 4GB de RAM, cámara de 12 megapixeles, un procesador Snapdragon 820 y ejecutaría Android Nougat.

CNET en Español estará presente en esta conferencia de prensa para traerte todas las novedades de Samsung en MWC 2017.

