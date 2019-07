Samsung es acusada de mentir sobre resistencia al agua de sus teléfonos

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Samsung enfrenta duras acusaciones en Australia por supuestamente haber mentido y exagerado la resistencia al agua de sus teléfonos lanzados de 2016 a la fecha.

La Comisión de Competencia y del Consumidor de Australia (ACCC, por sus siglas en inglés) publicó el jueves 4 de julio un informe en el que notifica que han comenzado un procedimiento en un tribunal federal de Australia por publicidad incorrecta, engañosa o falsa de diversos teléfonos Galaxy.

"Desde alrededor de febrero de 2016, Samsung ha publicitado en redes sociales, en línea, televisión, anuncios, panfletos y otros tipos de medios que los teléfonos Galaxy son resistentes al agua y los ha mostrado usados en o expuestos a océanos y piscinas", asegura la comisión australiana. "La ACCC dice que Samsung no tenía bases razonables para hacer esas representaciones".

La ACCC asegura que Samsung no habría probado de ningún modo o de forma suficiente la exposición al agua de sus teléfonos después de que el celular estuviera en uso; no informó que usar un teléfono Galaxy en contacto con algún líquido que no fuera agua limpia afectaría el celular. Asimismo, Samsung no habría hecho válidas las garantías por daños al contacto con agua, dice la comisión.

La comisión australiana dice estar buscando multas, órdenes que obliguen a Samsung a reparar teléfonos en manos de consumidores, medidas cautelares, órdenes de publicación y una orden de hechos y costos. La ACCC dice que los consumidores australianos ven la resistencia al agua como una razón de compra. Samsung ha vendido más de 4 millones de celulares en Australia, dice el informe.

La ACCC asegura que las declaraciones de resistencia al agua dan a la firma surcoreana una ventaja competitiva sobre sus rivales. "Samsung mostró los teléfonos Galaxy siendo usados en situaciones en las que no debería solo para atraer a los consumidores", agregó la comisión.

