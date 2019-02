Shara Tibken/CNET

Samsung abrirá tres nuevas tiendas en centros comerciales de California, Nueva York y Texas.

La compañía anunció en su página oficial que abrirá tres nuevas tiendas Samsung Experience en The Americana at Brand en Los Ángeles, Roosevelt Field en Long Island, Nueva York y en The Galleria en Houston. Las nuevas tiendas abrirán sus puertas al público el 20 de febrero, justo el día que la compañía presentará oficialmente su nuevo Galaxy S10 en un evento especial en San Francisco.

A pesar de que el fabricante coreano es líder en la venta de teléfonos móviles y televisores, Samsung no cuenta con tiendas propias en las que vender su dispositivos como Apple o Xiaomi. La compañía lo hacía a través de minoristas o grandes superficies en las que ubicaba pequeños espacios para vender sus productos.

Samsung también cuenta con una sala de exhibiciones llamada Samsung 837 en Nueva York, que inauguró en 2016, pero que únicamente muestra los productos, no los tiene a la venta.

Sin embargo, según explica Samsung en su Web, estas nuevas tiendas dentro de centros comerciales tendrán todo tipo de productos de Samsung disponibles para su compra, desde teléfonos hasta televisores. La compañía también ofrecerá asistencia técnica para sus teléfonos móviles y servicio de atención al cliente sin cita previa.

CNET en Español estará el 20 de febrero en San Francisco para traerles todos los detalles en vivo y en directo del lanzamiento de los nuevos Galaxy S10. Sigue también nuestro BLOG EN VIVO.