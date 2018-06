Sampaoli no renuncia, Mascherano sí y Messi es un misterio

En medio de rumores de su poca credibilidad y ascenso sobre los jugadores argentinos y tras haber ganado un solo partido en Rusia 2018, el técnico Jorge Sampaoli no renuncia.

"Mas allá del dolor que generan estas frustraciones, hay que rescatar el temple de las personas. Y yo estoy convencido que este es el lugar donde quiero estar. No voy a irme de la Selección. No voy a dar un paso al costado. No evalúo esa posibilidad", respondió Sampaoli cuando le preguntaron si seguiría o no al mando, al terminar el partido contra Francia.

#SomosArgentina | "Aún no evalué dejar el cargo" dijo @SampaoliOficial en conferencia de prensa tras la derrota 4-3 con Francia en los octavos de final. pic.twitter.com/u2GdWGZB3M — TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 30, 2018

Sampaoli habló sobre los rumores del poder de jugadores como como Lionel Messi y Javier Mascherano en las decisiones técnicas: "La gestión en el campo es de los jugadores. La de la planificación y proyectar el partido es del entrenador. Es algo compartido entre ambas partes. Y no es excusa darle la responsabilidad al tiempo de preparación. Imaginábamos llegar mas lejos de lo que se llegó".

Pero el estratega no calificó como "fracaso", la eliminación ante los galos: "Esto no es un fracaso, es una frustración. No es el ideal que hubiera querido como entrenador sobre el funcionamiento del equipo. Pero hay que achacarlo al corto tiempo de trabajo que tuvimos".

#SomosArgentina | "Dimos todo hasta el final", dice Javier Mascherano tras la eliminación del Mundial #Rusia2018. Entre lágrimas, el volante se despide tras 147 partidos disputados con la Selección @argentina. pic.twitter.com/UacC2idjog — TV Pública Argentina (@TV_Publica) June 30, 2018

Mascherano, en cambio, sí fue claro: "Se terminó toda esta historia. Dimos todo hasta el final. Fue un partido muy loco donde no empezamos bien, nos recuperamos y lo dimos vuelta, pero el empate de ellos nos hizo muchísimo daño. Nos costó levantarnos. A partir de ahora, seré un hincha más de la Selección Argentina. Se terminó. Te rompe la ilusión".

Sin embargo, "El Jefecito", no hizo autocrítica: "No tenemos nada para reprocharnos. Y cuando pasa eso, ya está. Cuando te vaciás, hay que aceptar que el rival es mejor y se termina todo. Ojalá en el futuro estos chicos puedan lograr algo, que sigan insistiendo. Intentándolo, se les va a dar", añadió.

Lionel Messi no habló con los medios, pero su amigo y compañero Sergio Agüero, aseveró que estaba tocado por la derrota: "Está mal, estamos todos mal. Él es el que más tocado está por toda la presión que tiene cada vez que juega con la Selección".

"Las caras decían todo. Cuando se pierde así, no quedan muchas palabras que decir, solamente dejar pasar la tristeza lo más rápido posible", finalizó "El Kun".