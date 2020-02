Sam Raimi en negociaciones para dirigir la secuela de Doctor Strange

Marvel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está en el proceso de fichar un nuevo director después de la sorpresiva salida de Scott Derrickson, quien dirigió la cinta de Doctor Strange en 2016.

Y Sam Raimi podría ser la persona indicada, según un reporte de Variety el miércoles 5 de febrero. Raimi es mejor conocido por crear la serie de terror Evil Dead, así como también por dirigir la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire.

Pero no te emociones por ver una festival de horror gótico en el Universo Cinematográfico de Marvel, ya que Raimi está aún "en negociaciones" con este proyecto.

A principios de enero, Derrickson dejó el puesto de director para tomar el papel de productor ejecutivo de la cinta debido a diferencias creativas.

"Marvel Studios y Scott Derrickson han decidido tomar caminos separados en Doctor Strange in the Multiverse of Madness debido a diferencias creativas", dijo Marvel en un comunicado. "Estamos agradecidos con Scott por su contribución a MCU".

Se espera que la secuela de Doctor Strange empiece producción en mayo para estrenarse en mayo de 2021.