Salvador Dalí está vivo en la Florida – y hasta se hace selfies con sus fans

¿Te imaginas a Dalí hablando inglés con un fuerte acento español, leyendo el New York Times de hoy (sí, de hoy) y haciéndose selfies con sus fans? Pues eso es precisamente lo que les espera este fin de semana a los visitantes del Museo Dalí en St. Petersburg, Florida, cuando se inaugure la exhibición Dalí Lives: Art Meets Artificial Intelligence, una instalación interactiva que echa mano de la inteligencia artificial para "revivir" al inigualable pintor catalán.

Dalí Lives emplea el aprendizaje automático para crear una versión "a imagen y semejanza" de Dalí que resulta en una especie de resurrección de modo que los visitantes puedan interactuar con el artista. Desde varias pantallas instaladas a lo largo de todo el museo, un carismático Salvador Dalí de tamaño natural recibirá a los visitantes, saludándolos, abordando la situación del mundo actual, comentando el clima de hoy y, sí, hablando sobre las motivaciones de sus obras maestras.

"Dalí fue una especie de profeta, pero también un artista que entendió muy bien la importancia histórica de su obra -- y de su persona", dijo Hank Hine, director ejecutivo del Museo Dalí, durante una entrevista en el emblemático King Cole Bar del Hotel St. Regis de Nueva York, donde Dalí pasó largas temporadas en los años 70 junto con su inseparable Gala, su pareja. "Dalí dijo un día: 'si algún día muero -- aunque es poco probable -- espero que la gente en los cafés diga que Dalí ha muerto, aunque no del todo", recuerda Hine y afirma que con esta instalación, el museo que dirige ha cumplido su profecía.

"Lo que los asistentes al museo van a ver no es una persona actuando como si fuera Dalí, ni un actor maquillado como Dalí. Es –de hecho– Dalí", insiste Hine.

El proyecto en sí estuvo a cargo de la agencia de publicidad Goodby Silverstein & Partners de San Francisco que recopiló material de cientos de entrevistas, citas y otro contenido de archivo existente del artista.

GS&P usó más de 6,000 cuadros de videos y más de 1,000 horas de aprendizaje de máquinas para entrenar un algoritmo de Inteligencia Artificial (IA) a que "aprendiera" a reproducir los gestos, movimientos de la boca, cejas y hasta el bigote del genial artista y los aspectos de la cara de Dalí. Luego buscaron un actor con las mismas características físicas de Dalí y -- mediante la IA -- generaron una versión "verdadera" de Dalí que coincide con la cara y las expresiones del actor.

Para educar a los visitantes mientras se involucran con "Dalí Lives", el Museo utiliza escritos auténticos del propio Dalí, junto con dinámicos mensajes de la actualidad, representados por el actor.

Los encargados del museo dieron pocos detalles sobre la parte técnica de la instalación, pero dijeron que –al menos en un principio– el parlanchín Dalí de la Florida solo hablará inglés. Con acento, sí, pero solo inglés.

La instalación abre al público el 11 de mayo (el día que Dalí hubiese cumplido 115 años) y promete recibir a sus invitados con videos interactivos donde se puede ver a Dalí –y su inconfundible bigote– sentado en una silla leyendo el periódico de hoy (sí, lo vimos hojeando la edición del 8 de mayo de 2019 del New York Times) dándonos detalles del clima para hoy y hasta haciéndose selfies.

Y si la instalación parece salida de un sueño, ¿qué más podías esperar del rey del surrealismo?

La instalación permanente Dali Lives abre el 11 de mayo en el Museo Dalí de St. Petersburg, Florida.

