CES 2018 se toma en serio la salud, el bienestar y la tecnología médica

Cuando la "tecnología de la salud" apareció por primera vez en CES hace algunos años, se caracterizaba principalmente por contadores de pasos, entrenadores digitales y rastreadores de frecuencia cardíaca. Actualmente, por supuesto, esa tecnología está ampliamente disponible en wearables de consumo masivo como Fitbit, Garmin y Apple. Pero los dispositivos que vimos en la exhibición 2018 de la feria de electrónica más grande del mundo, realmente elevaron la barra en el sector de la salud, el atletismo, el bienestar y la tecnología médica de maneras nuevas y sorprendentes ––y para una audiencia que va mucho más allá de los corredores y los adictos al gimnasio.

Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta los enormes cambios demográficos que estamos experimentando. Decenas de millones de baby boomers (personas nacidas aproximadamente entre el final de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de1960) están llegando a sus años dorados, y la industria tecnológica se apresura para crear dispositivos que ayuden a los adultos mayores ––y a los que muestran alguna discapacidad––, a tener éxito y vivir de manera independiente.

El creciente enfoque en la tecnología médica fue la razón por la cual el panel Next Big Thing de CNET en CES 2018 se enfocó en lo que llamamos El Doctor Invisible, en el cual expertos de la United Healthcare, Doctor on Demand, Samsung y el Institute for the Future discutieron cómo en el futuro se entrelazarán la atención médica y la tecnología cada vez más.

A continuación te mostramos un resumen de toda la tecnología convincente que encontramos en Las Vegas este año y que está relacionada con el cuidado de la salud, la atención a personas mayores, la monitorización médica, la actividad física, el bienestar y el sueño. También queremos dar un reconocimiento al guante robótico NeoMano, que no encaja en ninguna de estas categorías y, sin embargo, fue uno de nuestros favoritos. Es un guante especial que ayuda a las personas con lesiones de la médula espinal a realizar las tareas cotidianas con las manos.

Debes tener en cuenta que, mientras aprendíamos acerca de estos dispositivos en el área de exposiciones, no necesariamente pudimos probar exhaustivamente y con precisión todas las afirmaciones que el fabricante hizo sobre estos, así que tomemos sus afirmaciones con un poco de reserva. Incluso, obtener una lectura de algo considerado simple, como el ritmo cardíaco, no siempre es exacto en los wearables de fitness y en los rastreadores de frecuencia cardíaca.

Sin embargo, no pudimos evitar impresionarnos por los conceptos e intenciones iniciales de estos productos. Si estos dispositivos hacen lo que dicen, y realmente escapan del limbo del desarrollador (a diferencia de los vaporwares que vimos en CES del año pasado), estos productos pueden ayudarnos a llevar, no sólo vidas más avanzadas, sino también más saludables.

Cuidado personal: El arte de tomar las riendas de tu salud

Hoy en día, el término "cuidado personal" ––o tomar la iniciativa consciente de cuidar el bienestar mental y físico de uno–– está muy mal usado. Aunque algunas compañías usan el concepto indiscriminadamente para comercializar sus productos, puede significar algo más que mimarte con burbujas de jabón y velas aromáticas.

Aflac, Mi Pato Especial: Este pato-robot conforta a los niños que son tratados por cáncer, ayudándolos a aliviar su ansiedad. El pato grazna, mueve su cabeza y simula rutinas de atención médica como recibir quimioterapia.

Monitor de aire Olfinity, purificador y difusor de aromaterapia: El monitor de aire de Olfinity evalúa la calidad del aire en tiempo real a través de sensores, mientras su purificador limpia el ambiente del interior de tu hogar o habitación. Su difusor crea una sesión controlada de aromaterapia de 20 minutos con aire purificado y aceites esenciales orgánicos.

Cuidado de los adultos mayores: Protege a tus seres queridos

Si tienes familiares mayores que están envejeciendo, es normal que te preocupes por su bienestar cuando no puedes estar al pendiente de ellos de forma regular. Estos productos, aunque pueden parecer un poco tontos, tienen las mejores intenciones de mantener seguros a tus familiares más longevos.

Helite Hip'Air: Las lesiones de cadera pueden ser fatales, y una simple caída es todo lo que se necesita para tener una. Desarrollado en hogares de ancianos en Francia, el Hip'Air parece una riñonera y está equipado con sensores, una batería, bolsas de aire y una bomba para inflarse. Cuando los sensores detectan una caída, las bolsas de aire se despliegan para amortiguar el golpe y evitar lesiones graves.

Zapatos inteligentes E-vone: Integrados con un GPS y otros sensores que detectan movimientos anormales, estos zapatos de E-vone están diseñados para los adultos mayores, trabajadores y hasta turistas. Cuando el calzado detecta una caída, su sistema envía un mensaje de alerta automático a los contactos de emergencia registrados por el usuario o a un servicio de emergencia.

Monitores de salud: Para tener el control de tu cuerpo

Como dice esta máxima antigua: "Conócete a ti mismo". Una manera en que puedes comenzar en este proceso es midiendo y registrando las estadísticas más importantes sobre tu cuerpo, así como los factores del entorno que pueden afectar tu salud.

Lenovo Vital Motorola Moto Mod: Los Moto Mods se pueden conectar magnéticamente a los teléfonos Motorola como Moto Z2 Force y Z2 Play. Este Vital Moto Mod mide tu ritmo cardíaco, tu frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, tus niveles de oxígeno en la sangre y tu presión arterial.

El sensor Nima que te protege de los cacahuates: Nima, la compañía que creó en 2017 un detector de gluten conectado por Bluetooth, ha desarrollado una nueva versión de su dispositivo que te indica si hay rastros de cacahuates en tus alimentos, ayudando a quienes padecen alergia a los cacahuates a 'probar' su comida antes de que ellos la coman.

Sensio Air: Hablando de alergias, este detector de alérgenos en forma de balón de fútbol puede rastrear hierba, moho, polen y polvo dentro de tu casa y te advierte cuando tus alergias podrían activarse. Y cuando necesitas aventurarte en el exterior, el app correspondiente de Air se conecta con 220 sensores colocados en todo el mundo por Sensio para medir las condiciones ambientales como la contaminación y el clima.

UV Sense de L'Oreal: Tal vez este es el wearable más pequeño que hemos visto, el UV Sense detecta la exposición a los rayos UV y se puede usar en una uña, pegado en tus lentes de sol o en cualquier otro objeto que lleves puesto y quede expuesto a la luz solar. Es reutilizable y re-adhesivo, no requiere baterías, y funciona con una app para ayudar a los usuarios a estar conscientes de su exposición al sol.

Estilo de vida y sueño: Vive bien, duerme bien

Los productos que te presentamos a continuación tienen el objetivo de ayudarte a vivir de manera más saludable durante todo el día, pero también durante la noche. Esto último es especialmente importante ya que no dormir bien está asociado con problemas de salud como presión arterial alta, diabetes y un mayor riesgo de ataques cardíacos.

La botella Quartz: Usando la luz ultravioleta para mantenerse limpia de forma autónoma y también para limpiar el agua dentro, Quartz es una botella de agua que tiene una lámpara UV-C en su tapa. Cada cuatro horas se activa la luz, que, según Quartz, ayuda a purificar el agua y la botella.

Cepillo de dientes Kolibree Magic: Orientado a los niños, este cepillo de dientes utiliza un app de celular basado en realidad aumentada y la cámara frontal del teléfono para incentivar a los niños a cepillarse los dientes minuciosamente.

Emisor configurable SFH 4735 de Osram: Presentado por primera vez como SCiO en 2016 como un escáner independiente, y luego nuevamente en 2017 como un teléfono, el chip de Osram es un espectrómetro infrarrojo que puede indicarte los componentes químicos de un objeto y recopila información sobre cosas como el contenido del suelo, la grasa corporal, una medicina, qué dulce es una fruta y más.

La máscara para dormir Dreamlight: Lanzada como una campaña de crowdfunding en Indiegogo, Dreamlight es una máscara para dormir conectada por Bluetooth que cubre tus ojos y oídos. Atenúa e ilumina la luz para que coincida con tu respiración y reproduce sonidos ambientales para bloquear el ruido exterior.

Somnox, la almohada-robot: Somnox es una almohada-robot que cuenta con un acelerómetro, un sensor de audio y un sensor de dióxido de carbono. Mientras lo sostienes cerca de tu pecho cuando estás en la cama, puedes sentir que Somnox se expande y contrae como si estuviera respirando. Esto, a su vez, te ayuda a relajarte y a regular tu respiración mientras te duermes.

Sleep de Nokia: Este tapete con Wi-Fi lo puedes colocar debajo de tu colchón y reúne todo tipo de información sobre tu sueño. Realiza un seguimiento puntual de cuánto tiempo duermes, así como qué tan tranquilo fue tu sueño y los patrones de tus ronquidos, y luego te dará recomendaciones sobre cómo mejorar tu sueño.

Sleep Number: Aunque el fabricante de colchones inteligentes Sleep Number no anunció un producto físico en CES, la compañía quiere dar un paso más allá del que dio Nokia con su tapete Sleep y dice que está avanzando al futuro en donde sus colchones pueden ayudarte a diagnosticar afecciones como ataques al corazón, apnea de sueño, gripe y más.

Actitud saludable

Como la pieza de moda entre los dispositivos de salud para el consumidor, no es de extrañar que los rastreadores de rendimiento físico hicieran apariciones múltiples en CES 2018. Pero en un mar de relojes inteligentes y wearables, cada nuevo producto tenía una característica única que lo ayudaba a destacarse entre el resto.

