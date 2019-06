Jony Ive: Trascienden detalles detrás de la salida del gurú de diseño de Apple

Agrandar Imagen CNET

Jony Ive, el mandamás del diseño en Apple, dejará la compañía antes de llegar a 2020. A pesar de lo sorpresiva que resultó la noticia el 27 de junio, entre la cúpula de Apple ya se conocía el deseo de Ive de abandonar las filas de la compañía en la que ha estado desde hace casi 30 años.

El viernes 28 de junio, un día después de la noticia bomba de Apple, los medios Bloomberg y The Information divulgaron detalles sobre los últimos años de Ive en la empresa: desde 2015 el diseñador británico había cedido responsabilidades y sobre las últimas sugerencias que dio sobre productos en desarrollo como el rumorado Apple Car.

Bloomberg dice que tras el lanzamiento del Apple Watch original en 2015, Ive comenzó a delegar la mayor parte de su trabajo. Poco tiempo después, la agencia recuerda, Ive recibió un nuevo puesto como ejecutivo al frente de todo el diseño en Apple, un rol en el que, a pesar del título, en realidad delegó responsabilidades a otro par de ejecutivos, Alan Dye y Ricard Howarth.

En 2017, Apple anunció que Ive retomaría las responsabilidades, asegura Bloomberg. Sin embargo, desde 2015 y hasta 2017, el diseñador ya visitaba el campus de Apple apenas un par de ocasiones a la semana. Ive seguía reuniéndose con sus colegas del área de diseño en Apple, dice el reporte, pero cerca de su casa en San Francisco, en hoteles o en otros lugares. Ive incluso creó una oficina y estudio en San Francisco para evitar el traslado a Cupertino.

Bloomberg asegura que Ive viajó a Londres en varias ocasiones durante esos años, incluso en fechas en las que Apple celebraría nuevos lanzamientos de productos. Ive ha perdido notoriedad en los eventos más recientes de Apple, desde no figurar entre la zona de ejecutivos hasta ya no aparecer en los videos de producto.

Con la salida de Ive, el equipo de diseño en Apple se está reajustando. Apple anunció que Evans Hankey estará a cargo de la división de hardware y responderá directamente a Jeff Williams, jefe de operaciones en Apple. Ive solía responder directamente a Steve Jobs y a Tim Cook en años recientes.

Ive deja Apple no sin antes haber ayudado en los siguientes productos de Apple o al menos haber dado sugerencias. The Information, en su reporte propio, dice que el diseñador sugirió a Cook y otros ejecutivos el diseñar un automóvil sin volante que se condujera por medio de Siri, la asistente virtual en el iPhone, iPad y Mac. El reporte de The Information reitera la poca participación de Ive desde 2015 hasta la fecha.

Tras la noticia de la salida, Tim Cook envió una carta a los empleados de Apple, una copia de la cual fue obtenida por BuzzFeed News. "Estoy orgulloso de llamar a Jony un amigo, y aquellos que lo conocen saben que sus ideas y curiosidad no tiene límite", dijo Cook. "Todos seremos beneficiados, como individuos que valoran el diseño y como compañía, mientras que él persigue su pasión y continua su trabajo en Apple".

