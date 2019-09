Salas de cine en EE.UU. prohibirán máscaras y pintura facial en funciones de Joker

Warner Bros. Pictures

Landmark Theatres, la cadena independiente de salas de cine más grande en Estados Unidos, no permitirá que los espectadores usen disfraces o máscaras en funciones de la película Joker, según reportó The Hollywood Reporter. La trama de la película centrada en el supervillano de DC ha sido motivo de preocupación, en parte debido a que en 2012 una persona asesinó a 12 personas en Aurora, Colorado, durante una función de la película de Batman The Dark Knight Rises.

Debido a los sombríos temas psicológicos que aborda Joker, el presidente de Landmark, Ted Mundorff, aprobó la medida con el deseo de que los espectadores se sintieran "cómodos en las instalaciones (del cine)", señala la nota. Landmark posee 50 salas de cine en Estados Unidos.

Por su parte, AMC Theatres, la cadena más grande en Estados Unidos, prohibió las máscaras y la pintura facial en sus más de 650 cines luego del tiroteo en Aurora. Esta semana, la empresa recordó a sus usuarios la vigencia de esta prohibición, señaló Reuters, pero se permitirá a la gente que use disfraces.

Joker, que se estrena en cines el 4 de octubre, no se exhibirá en el teatro de Aurora, Colorado, donde tuvo lugar la masacre, notificó la policía local a la agencia de noticias.

Tanto Landmark como AMC no respondieron por lo pronto a una solicitud de comentario sobre la prohibición.